Musli se queda

Dejan Musli no viajará hoy con el equipo hasta Valencia. El esguince de tobillo derecho que padeció el pívot serbio es importante y aún no puede siquiera apoyar el pie con una mínima fuerza. El jugador está bastante fastidiado por perderse un momento muy importante de la temporada, pero la perspectiva no es muy buena para que pueda echar una mano deportiva sobre la pista.

Musli se quedará en Málaga de momento. Se considera que un desplazamiento en avión no es la mejor terapia para acelerar la recuperación. En caso de que durante el fin de semana, cuando seguirá con el tratamiento, mejora es posible que se desplace el lunes para vivir de cerca con sus compañeros la final. Pero la prioridad es intentar recuperarle cuanto antes y a ello se dedican los esfuerzos del cuerpo médico del Unicaja.

El de los entrenadores es buscar soluciones sin el serbio. En alguna situación defensiva concreta la ausencia de Musli puede ser beneficiosa, pero la pérdida sin él en ataque es demasiado grande. En cualquier caso, enfrente se pierde un peso pesado como Kravtsov, con lo que se igualan algo las fuerzas, si bien Plaza señalaba que la aportación de Oriola es mayor que la de Viny.