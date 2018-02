"Se nos fue un tal Musli y así nos quedamos"

Se mostró contrariado Joan Plaza por la dualidad que exhibió su equipo en Vitoria, que pagó con una holgada derrota. "A veces en el baloncesto no entiendes que puedas ofrecer dos caras tan distintas. Que dejes que en el tercer cuarto metan casi tantos puntos como en los dos primeros y puedan romper el partido en ese momento", comentó el técnico, que desgranó por donde se desangró el Unicaja: "Somos el mejor equipo no sólo defendiendo, que no lo demostramos, y en tiros libres, que fallamos 10, lo que demuestra que no tuvimos tensión. Estuvimos blandos, faltos de verticalidad, tuvimos poco rigor para seleccionar los tiros....Ellos sólo fallaron ocho tiros en la segunda mitad. Hubo tres o cuatro al final de posesión a tablero que fueron dentro. Entiendo que le joda al jugador, pero no puedes arrastrarlo después a las defensas y estar blandito. Si estás blando en defensa, no tienes mucho rigor ofensivo y quieres ganar fuera...es difícil. También hubo poco equilibrio entre los puntos de los exteriores e interiores. Que tengamos ese agujero en el tercer cuarto es inexplicable".

No saben los cajistas lo que es ganar al Baskonia en el presente curso, lo que no le quita el sueño a Joan Plaza: "El año pasado perdimos contra Valencia muchos partidos, pero el partido importante lo ganamos nosotros. Siempre te pasa. Veníamos sin ningún ánimo de revancha, no va en mi piel, aunque si que es cierto que en ese momento te queda mal sabor de boca de las derrota por dos puntos. Los jugadores sí lo exageran un poco más y, evidentemente, prensa y público puede que piensen que es el coco".

No justificó la derrota en ello, pero sí recalcó los cambios que ha sufrido el cuadro vasco desde octubre. "De cada siete partidos firmo ganar seis y perder uno como este último mes. Es innegable que ha habido un cambio en la orientación y en la dinámica en Baskonia y merecen estar donde están. Están una victoria por encima nuestra en ACB y Euroliga. Cambiaron de entrenador, tuvieron otros jugadores respecto al roster inicial. Nosotros estamos igual, no sólo eso si no que hay un jugador menos del roster que teníamos, un tal Musli se fue y ahí nos quedamos. Hay que afrontar las cosas con entereza y con coherencia", sentenció.

El preparador catalán no piensa que el tropiezo tenga incidencia para la Copa del Rey: "No creo que nos vaya a afectar, sí lo va a hacer no tener a todos los jugadores, que no estén en su mejor forma o que tengan las piernas cansadas". Para esta cita, pese al apunte, no descartó a Brooks: "No sabemos si estará, había intentado entrenarse sin oposición".

Cuestionado por la huelga convocada por el sindicato de jugadores, Plaza abogó por un entendimiento entre la ACB y la ABP. "Yo espero que haya Copa, la gente debe entender que hemos de dar todos ceder todos por el bien del baloncesto. Entiendo que la gente batalle, pero sería un palo enorme no jugar la Copa, una catástrofe", dijo el técnico, que destacó un detalle para acabar: "Es muy importante que las personas que dirigen el cotarro transmitan la información de forma clara y fidedigna. La gente debe entender que hacemos un flaco favor si cada uno se mantiene en una postura intransigente. No tener el escaparate de la Copa del Rey no sería un suicidio, pero sí muy grave".