Musli quiere ayudar en un tercer envite

En las últimas semanas se ha barruntado la posibilidad de que Dejan Musli participase en el tercer partido de la final. Descartado totalmente de los dos primeros desde que sufrió su lesión de tobillo frente al Lokomotiv Kuban, el objetivo ha estado siempre ahí. No obstante, tanto el serbio como Joan Plaza desecharon esa opción tras la última derrota en Valencia. "Dejan creo que no va estar. Ha puesto todo de su parte para recuperarse haciendo sesiones de mañana, tarde y noche, ha jugado varias finales pero nunca con este rol. Deseaba jugar esa final y ser un tío capaz de hacer 14 puntos y diez rebotes, pero si no puede ser, no puede ser", decía el técnico cajista en ese momento. "Será complicado", eran las palabras del pívot.

72 horas después, la sensación es distinta. Desde el club afirman que Musli ha experimentado una mejoría en los últimos días de su esguince de grado 2 que le ha permitido trabajar a mayor nivel con el equipo. Se mueve con mayor comodidad y empieza a trotar en los entrenamientos. Y aunque aún se recomienda precaución con el jugador, todavía quedan cinco días por delante para contemplar su evolución hasta el hipotético choque del próximo miércoles (20:30) en caso de ganar hoy al Valencia Básket. Si no hay imprevistos, el serbio podría echar un cable en La Fonteta.