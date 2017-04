Musli se ve en la Euroliga

El mejor pívot de la Eurocup, Dejan Musli, no pudo disputar la final. Pero se le vio feliz por el título. En una entrevista en el portal Mozzart Sport desgranó su percepción. "La sensación por el título es indescriptible, cada día el título tiene una mayor dimensión. El sabor es mejor por cómo fue. La final fue irreal y fue mágico lo que sucedió. Era consciente de lo mucho que me hubiera necesitado el equip en el campo, sobre todo cuando expulsaron a Omic. Pero luego en el último cuarto...".

Musli asegura que "la química en el equipo se ha construido lenta y seguramente. Hemos ido siendo racionales y fríos y en el último partido finalmente triunfado. Tengo la sensación de que después del partido contra el Bayern Munich pensamos: 'Chicos, podemos ganar la Eurocup y la Euroliga nos espera la próxima temporada'. Estaremos listos para ella, eso es seguro", decía Musli en la entrevista. Tiene un año opcional con el Unicaja de contrato, pero parece darlo por seguro, según sus palabras.

Sobre la posibilidad de infiltrarse para jugar en la final, Musli dijo que "sí, insistí en hacerlo, quería hacerlo por mis compañeros de equipo. Sin embargo, el entrenador insistió en que no iba a jugar, diciendo que todavía me queda mucho tiempo como jugador y que necesitaba ajustar mi forma".

También habló Musli sobre el vídeo de las iguanas escapando de las serpientes que puso Plaza dijo que "fue sorprendente y enviaba el mensaje correcto. No importa quién eres o quién es su oponente, es importante saber dónde está su destino. Antes del tercer partido contra el Bayern el staff de repente nos puso vídeos motivacionales hechos en secreto con las familias de los jugadores. Fue muy emotivo y eficaz. Plaza con su ejemplo muestra lo que un jugador necesita para trabajar y progresar, dedicado a su trabajo al máximo, lo ama y lo da todo. Lo mismo se espera del equipo. Me gusta como persona y como entrenador. Hay mucho compañerismo. Por ejemplo, cuando me lesioné Dani Díez me llevaba en su coche donde fuera necesario. El Unicaja es un club serio con la tradición", remata su visión Dejan Musli.