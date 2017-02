N'Diaye, un adiós tras un fiasco deportivo

Hamady N'Diaye rescindió ayer su contrato con el Unicaja. Se marcha el Bnei Hertzeliya, equipo de Israel en el que ya jugó la pasada temporada. N'Diaye deja un recuerdo de buen tipo en el vestuario, pero su fichaje resultó un verdadero fiasco deportivamente. Se le esperó varias semanas para que resolviera su situación antes de venir, una vez se optó por él por los problemas físicos de Mbakwe, con el que hay un juicio pendiente el próximo lunes. No había una pieza que convenciera en el mercado y se optó por una opción más económica en previsión de una previsible compensación posterior al ahora jugador del Zenit.

Las expectativas que había por parte de Joan Plaza no se cumplieron. Así se expresaba a finales de septiembre el entrenador cuando se realizó el fichaje. "Es un stopper a la antigua, que lateralmente defiende más que algunos pequeños, tiene una velocidad lateral impropia de una persona con 2.13 metros. Él disfruta defendiendo, cambiando tiros, poniendo tapones, corriendo bien el contragolpe, es capaz de hacer muy buenas penetraciones hacia adentro en el pick and roll... Y luego él tiene un tiro a cuatro o cinco metros bastante decente y ha de mejorar sus prestaciones en el poste bajo. Hay buenas referencias de Boni [Ndong] de él, que ha estado en la selección. ¿Luego nos saldrá rana? Hemos tomado todas las precauciones posibles y esperemos que no haya que cambiar más cosas", era el diagnóstico previo del entrenador, al que la realidad le fue convenciendo de que la apuesta había salido mal. Así que cuando surgió la oportunidad de fichar a Alen Omic se decidió invertir para reducir el boquete que había en el juego interior.

N'Diaye jugó un total de 23 encuentros, con una media de 12:24 minutos y promedios de 3 puntos, 2 rebotes y 1.2 tapones por encuentro. Pobres cifras, sólo salvadas en el aspecto intimidatorio. Pero su desconocimiento del juego y sus problemas para ser mínimamente productivo ofensivamente le fueron relegando.