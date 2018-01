"Necesitamos un partido completo"

Sin tiempo para lamerse las heridas aterriza el Real Madrid en Málaga. "Sabemos que jugamos contra un equipo en gran estado de forma. Es el tercer máximo anotador de Europa ahora mismo, el mejor ataque en porcentaje en tiros de dos...están haciendo muchas cosas bien. Lo que nos ocupa es ser capaces de cometer muy pocos errores", comentó Joan Plaza, que espera los menos dientes de sierra posibles en su escuadra: "Sin lapsus. Sin un primer cuarto malo como tuvimos en Milán o con un último cuarto malo, como hemos tenido otros días. Necesitaremos hacer un partido entero y completo para ser competitivos y llegar con opciones hasta el final".

Está pendiente el técnico de Waczynski y Díez, que acabaron tocados en el Mediolanum Arena milanés. "Si ellos no pueden, jugará Viny, recuperaremos a Sasu Salin y veremos sobre la marcha", admitió con calma el catalán, que tiene el puesto bien cubierto.

El Carpena registrará el primer lleno del curso, aunque Plaza demanda más asiduidad de la grada en el resto de compromisos. "Muchas veces me dicen que no hay entradas y luego veo huecos, ojalá y no sea así. En cualquier caso, he dicho muchas veces que por esa gente que viene a ver el partido, sea de nuestro equipo o del Real Madrid, intentaremos dar el mejor espectáculo, hacer el mejor partido posible. Siempre digo que me gustaría verlo contra Efes o contra otros conjuntos. Por ejemplo, el partido de Gran Canaria el domingo es fundamental y me gustaría que estuviera igual de lleno", finalizó el entrenador cajista.