Nedo y Plaza recorren sendas dispares

Se avecina lío en Los Guindos. Nemanja Nedovic y el tándem club-Plaza a día de hoy recorren caminos que andan lejos de encontrarse. El jugador, lesionado del hombro izquierdo, aboga por apurar los plazos de recuperación de cara al Eurobásket. La entidad verde y el técnico desean que vuelva lo antes posible después del esfuerzo en su renovación y por su estatus en el plantel. Todo en la antesala de un curso sin respiro en lo físico.

Disparó con bala Joan Plaza cuando se le preguntó por su postura. "Me gustaría que estuviera aquí. Se fue tocado de la rodilla y ahora tiene la lesión en el hombro. Por menos hay jugadores que no siguen en sus selecciones. Vino y se le hizo una buena exploración. El diagnóstico no es el mejor para que siga allí. Hay jugadores que no van por presiones externas pero ahí la voz cantante la va a tener el jugador. No sé qué va a pasar. Hablé con él. No podemos hacer mucho más. Un jugador que debe ser importantísimo nos gustaría que estuviera aquí ya. Espero que su agente, el club, la Federación... hagan la presión necesaria", explicó.

Equiparó el técnico el caso con el de Teodosic, que no irá al torneo continental: "Nedo representa para nosotros lo mismo que Teodosic para los Clippers. Que nos venga cansado o lesionado no es una gran noticia. Los servicios médicos le dieron un informe donde le dijo que estuviera de baja hasta el día 3, 4 ó 5 de septiembre, y el Eurobásket empieza el 31... Blanco y en botella. Apelas a que el chico se lo haga ver a la Federación y al entrenador. Y que entiendan lo que supone con nosotros. Aunque haya otras bajas en su selección lo ideal es que venga con nosotros porque queremos que sea una pieza fundamental. Se le ha dicho".

Nedo, a su llegada a Atenas donde Serbia juega un cuadrangular que no disputará, dio su versión. "La recuperación va por el camino deseado, no estoy al cien por cien todavía. Estaré con el equipo, empezando a trabajar con el grupo, realizando pequeños contactos", dijo a Blic Sport. Dejó un hilo de esperanza para el Unicaja en Twitter: "La decisión no está tomada".