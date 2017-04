Nedovic, como ante el Bayern

Hasta ahora el factor Nedovic no ha comparecido con fuerza en la final de la Eurocup. Ha jugado 17 y 15 minutos, respectivamente, en los dos primeros duelos. Las molestias físicas han marcado su participación. Empezó con un golpe doloroso en el empeine del pie izquierdo, arrastraba un esguince en el tobillo derecho y el viernes se sumó un golpe en la zona del gemelo de su pierna izquierda que le ha inflamado la zona.

Nedovic no trabajó con el grupo en la sesión que programó ayer Joan Plaza para reactivar a sus jugadores y empezar a preparar detalles de la final. Su participación no está al 100% garantizada, aunque se espera que mejore con el paso de las horas. Nedovic es un jugador capital aunque no esté bien. Condiciona las defensas rivales y sin él se pierde capacidad de desborde para generar juego. Si bien el partidazo que se marcó Jamar Smith en la segunda parte otorga cierto respaldo si el serbio no pudiera jugar el tercer partido.

El escolta continúa dolorido en la zona del gemelo y ayer tuvo sesión de fisioterapia

La serie de Nedovic ante el Valencia recuerda bastante a la del Bayern de Múnich en los dos primeros partidos. Entonces acumulaba 3/11 en tiros de campo (27%) y 1/2 en tiros libres para un total de ocho puntos en 37 minutos. Ahora, también tras dos partidos, suma 32 minutos en pista y lleva 10 puntos con 4/14 (28%) en lanzamientos de campo. No ha visitado la línea de personal, algo extraño pero que se explica en parte por la poca asistencia a los 4.60 metros en toda la eliminatoria.

Nedovic reventó el tercer partido ante el Bayern con 21 puntos en el decisivo duelo, más un tapón a Gavel para eliminar la última opción rival. La condición física ahora es diferente, algo peor, para él. Pero de los buenos jugadores nunca hay que dudar. "En las eliminatorias voy mejor cuanto más partidos hay, veo vídeos y entiendo mejor la defensa rival", explicaba Nedovic antes de la final. El miércoles puede demostrarlo de nuevo en Valencia.