Nedovic: "Gana quien más lo desee"

Nemanja Nedovic abandonó el entrenamiento en Málaga con no muy buena cara. Trabajó media sesión, pero se había vuelto a doblar un tobillo. Nada serio, pero siente que no le sale nada en esta final. Tras el entrenamiento sale con una camiseta rosa de la Juve con el nombre de Dybala. Durante el viaje su rictus va cambiando y ya está en modo final. "Estoy bien, no a full. Es una finalísima, jugamos en Valencia, sabemos contra quién jugamos, nos enfrentamos muchas veces ya. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Merecemos esta final, merecemos ganarla", celebra Nedovic

"La clave es que el equipo que lo desee más va a ganar", sentencia el serbio: "Los detalles van a decidir este partido. Ellos van a tener energía del público, no podemos permitirles parciales. Defensa, rebote, dureza e impedir parciales, por ahí pasa todo. Voy a jugar, no sé si perfectamente pero voy a jugar. Estoy muy cansado, es una pena no haber tenido suerte con los problemas, pero mañana [por hoy] se olvida todo".

"Para nosotros levantar un título es lo más importante ahora. La Euroliga es el año que viene. Ahora mismo todos queremos ganar esa Copa", argumenta Nedovic, que apunta a los pivots rivales como otra de las claves del encuentro: "Su juego interior nos ha creado muchos problemas, pero hemos hecho un buen trabajo contra Dubljevic. Si le paramos hemos parado el 40-50% del peligro de Valencia".