Nedovic: "Pudimos mantener la concentración y esa fue la clave"

Se puede decir que Nemanja Nedovic ya ha cogido la velocidad de crucero. El serbio se apuntó otro MVP con 25 puntos, muchos de ellos de alta factura, y la mayoría en momentos importantes. Su presencia en el parqué fue determinante para sacar adelante un partido del nivel del disputado ante el Real Madrid.

Nedovic se desfondó durante los 26 minutos que estuvo en pista. "Estoy muy cansado pero no hay más manera de ganar al Madrid que ésta. Si no estás concentrado, aunque estés con 16 arriba, pueden volver con dos-tres triples, pueden ponerse arriba otra vez", destacó, apuntando al nivel de intensidad que requieren estos rivales.

El escolta se queda además con el momento en que llega este triunfo y lo que aporta al equipo. "El partido es muy importante para la moral y la confianza. Pero no he celebrado los triples mucho porque esto sólo se gana con 40 minutos", insistió Nedovic, que apuntó a la continuidad del Unicaja en el encuentro para sacarlo adelante: "Hemos mantenido la concentración y ahí estuvo la clave. No sé por qué jugamos los 40 minutos siempre igual. Esperemos que este partido sea un ante y un después".

Ahora, la Copa del Rey. Tocará derrotar a un gigante que parece dormido, pero el serbio no quiere confianzas: "Es el segundo grande de España, están en pequeña crisis, pero el Barcelona es el Barcelona. Pero con confianza podemos ganar a cualquiera".