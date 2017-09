Nedovic anhela subir otro escalón

Con 26 años y después de catar todos los niveles del baloncesto, Nemanja Nedovic está posiblemente ante el curso más transcendental de su ya prolija carrera. La prepara ya bajo el paraguas del Unicaja después de un mes bastante convulso, que empezó con una lesión en su hombro izquierdo que finalmente le privó de ir al Eurobásket.

Fueron días muy exigentes para el escolta en lo mental tras verse entre la espada y la pared. Con la perspectiva que le otorga la semana que ha transcurrido, asegura haber casi digerido ese amargo trago: "Estoy muy triste por no jugar el Europeo, creo que podría ayudar al equipo mucho, precisamente con todas las lesiones que hemos tenido este verano". Una vez pasado el terremoto, confirma el protagonista las presiones a las que se vio expuesto: "Ha sido una situación muy extraña porque tenía mucha presión de la selección para quedarme ahí. El seleccionador me dijo que me iba a esperar hasta los octavos o hasta el último partido de la fase de grupos, pero al final cambió de opinión. Volví a Atenas después de venir y todo cambió. Estoy un poco triste y desilusionado, pero no pasa nada. Ahora estoy con la mente aquí, voy a intentar recuperarme e incorporarme al equipo lo antes posible".

La luxación acromio-clavicular comienza a ser ya casi agua pasada. Está dando Nedo bastantes pasos adelante, tanto que ya está trabajando parcialmente con el grupo y con resultados satisfactorios en el contacto. "El hombro está mucho mejor. Voy a entrenar normal con el equipo y yo creo que no tendré problemas", asegura.

Viene siendo el de Nova Varos un fijo cada verano con Serbia, lo que no le ha permitido desde hace más de un lustro empezar el trabajo previo a la campaña con el grupo. "Voy a hacer una pretemporada después de muchos años, la cual voy a usar para prepararme lo mejor posible. Me siento bien, he tenido mucho descanso este verano, casi tres meses. Las piernas están frescas", reconoce.

En su vuelta al día del Unicaja, Nedovic se ha encontrado con caras nuevas y con otras que ya no están. "Voy a echar mucho de menos a Alen Omic y a Jamar Smith, pero así es el negocio del baloncesto", admite con nostalgia. Pese a ello, el escolta, piedra angular del proyecto, está satisfecho tras el mercado veraniego: "Todos tienen ganas de una buena temporada. Me parece muy buena la plantilla".

Pegará un salto de calidad mayúsculo el equipo si Nedovic y McCallum cogenían sobre el parqué. Antes de empezar, parece que la sintonía es buena: "Conozco a Ray desde 2013 cuando hicimos un workout en los Estados Unidos. No sé si se acuerda él, pero yo recuerdo jugar un uno contra uno con él y es un jugador muy bueno. Va a necesitar tiempo como todos para adaptarse, pero tenemos muchos jugadores del año pasado que le van a ayudar". No desentona la opinión del exterior acerca de Augustine con la que existe en el club: "Es un tío que ha jugado al máximo nivel en Europa", visión que comparte de Shermadini: "Viene de ser el mejor pívot de la ACB".

Se enfrentó a muchos y muy buenos defensores Nedo en su trayectoria, aunque pocos como Salin. "Es un defensor increíble, es muy pesado, ha sido muy difícil jugar contra él. Es de muchos contactos y no cambia la cara, que eso me ponía muy nervioso", confiesa entre risas. Compartirá también perímetro con su compatriota Milosavljevic, que ya conoce de la selección. " Es una buena pieza para nosotros. Gagi es muy chico bueno y un jugador que aporta tanto en defensa como en ataque. Creo que nos va a ayudar mucho como dos y como tres" afirma.

Tras ser renovado como una estrella, la intención es que su hoja de rendimiento carezca de dientes de sierra. "Quiero disfrutar al máximo del baloncesto, puedo ir uno o dos pasos más allá de la temporada pasada, pero sin lesiones", asegura. Una mejoría que según el pasa por " si estoy bien físicamente, si estoy listo y trabajando con mi cuerpo, voy a ser mucho más regular".

Se propone Nedovic objetivos ambiciosos para la temporada que viene: "Cada año queremos un paso más en la Liga, en la Copa especialmente y en la Euroliga vamos a competir". Será fundamental para ello, en una campaña donde debe asentarse en el universo de las primeras espadas. Está con ganas.