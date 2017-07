Nedovic está blindado

Quien más y quien menos ha podido pensar en medio de esta tremenda diáspora de talento desde Europa a la doble vía de la NBA y China que podía peligrar la continuidad de Nemanja Nedovic en Málaga si los gigantes europeos se veían desesperados. El jugador serbio descansa antes de incorporarse la próxima semana a la concentración de la selección serbia junto a otro jugador cajista como Milosavljevic. Pero él está tranquilo, porque su voluntad, cuando ya tenía ofertas económicamente superiores, fue seguir en Málaga. Piensa que está en el sitio ideal para desarrollar su carrera.

Y, además, es que técnicamente no es posible su marcha para la temporada entrante salvo que el Unicaja lo permitiera. No hay ninguna cláusula en el contrato de Nemanja Nedovic para que el jugador pueda marcharse unilateralmente de Málaga hasta el verano de 2018. Otro asunto es que una oferta mareante de otro equipo llevara al Unicaja a calibrar su venta. Sería su potestad. Pero no es un escenario que se contemple. Tanto Nedovic como su agente, Misko Raznatovic, piensan que están en el lugar ideal para que su carrera detone definitivamente y, después sí, optar por alguna cota superior, llámese un equipo de Euroliga de Final Four o la NBA. Nedovic recalcó alguna vez que no tiene la necesidad de cruzar el charco porque sí porque ya estuvo allí, en la incubadora de los actuales incontenibles Golden State Warriors. Y que si vuelve quiere hacerlo con un papel protagonista.

Plaza, recién acabada la temporada, le mandó un mensaje. Debe fortalecer su cuerpo, crearse "un chaleco antibalas" porque el técnico entiende que los recurrentes problemas de lesiones por golpes que padeció la temporada anterior fueron debidos a que su musculatura no está todo lo fuerte que puede. Es por ello que se llevó un plan especial de trabajo antes de incorporarse a la selección para ponerse más fuerte. En Belgrado ha tenido tratamiento de dolencias y para la próxima temporada se le espera aún más diferencial que en las anteriores.