Nedovic, cerca de continuar

Parecía algo muy complicado por su calidad y proyección, por la cantidad y el poderío de las novias que tiene, pero la continuidad de Nemanja Nedovic la próxima temporada en Málaga está cerca de cristalizar. Sería, sin duda, un pelotazo por todo lo que conllevaría. Un mensaje de ambición para la masa social del Unicaja, un imán para otros buenos jugadores y una ratificación con hechos de que no se regresa a la Euroliga a verlas venir, sino a competir con todas las de la ley.

Las negociaciones entre el Unicaja y Misko Raznatovic son muy fluidas. Club y jugador tienen firmado un año más de contrato aunque con una cláusula asequible para romper el vínculo para las dos partes. Se trabaja sobre la base de un nuevo contrato que anule al anterior y que mejoraría las condiciones económicas de Nedovic, en un esfuerzo muy importante del club, pero sin hacer locuras. Más de la mitad de los clubes con licencia A de la Euroliga se han interesado por los servicios de Nedovic, al que también le ha llegado alguna onda de la NBA. Pero el jugador tiene decidido continuar en Málaga la próxima temporada porque siente que está en el mejor sitio posible para proyectar su carrera hacia otra dimensión. Sus palabras de "estoy en el sitio perfecto" no eran huecas, hay una intención real que falta por rubricar. Como suele decir el presidente cajista, Eduardo García, "hasta que no esté firmado no hay nada seguro".

Para la continuidad de Nedovic era innegociable la presencia en la Euroliga y sólo queda una derrota del Darussafaka para que se confirme al 100% que el Unicaja la jugará. Y Nedovic siente que es difícil tener un rol más importante que el que tiene en Málaga para modelar su carrera, más allá de lo bien que están integrados él y su familia en la Costa del Sol. El ejemplo de jugadores que han saltado a la NBA en las últimas temporadas desde Málaga (Dragic, Kuzminskas o Domas Sabonis tras el paréntesis universitario) ha aumentado el señuelo para que el Unicaja se vea como un club aún más atractivo. Esa posible espinita de jugar en la mejor liga del mundo no la tiene Nedovic, que compartió vestuario con todos los Warriors campeones y pudo entrenar codo con codo con Stephen Curry o Klay Thompson durante año y medio. Si regresa, quiere hacerlo con un rol importante.

La renovación de Nedovic pueconcretarse antes del inicio del play off. Sería un espaldarazo a todo el proceso de confección del equipo para el año próximo, además de que lo que se avanzaría con un jugador de calidad en la plantilla. Las bases están puestas para que Nedovic continúe un año más en Málaga, un ciclo de tres campañas que el jugador y su entorno entienden como ideal antes de dar el salto a empresas mayores.