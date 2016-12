El Unicaja comunicó durante el entrenamiento del equipo en Andorra, donde juega este martes (21:00 horas, Movistar), que Nemanja Nedovic no trabajó a causa de un esguince de tobillo en su articulación izquierda.

El jugador cajista ya viajó tocado. Tiene esperanzas de jugar, si no no hubiera emprendido un desplazamiento de muchas horas, pero no ha trabajado con el grupo en las dos últimas sesiones. Había pasado unas amigdalitis la pasada semana.