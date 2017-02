"Nedovic es un jugador con total perfil de Copa"

Sergio Scariolo es el único entrenador con el que el Unicaja consiguió la Copa del Rey. Hace ya 12 años, pero, en clave malagueña, se suele invocar a aquel espíritu de Zaragoza en la víspera de cada edición. El seleccionador nacional estará en Vitoria desde el jueves y, dentro de su largo proceso de análisis y seguimiento de jugadores, tiene una cita importante. Desde la equidistancia, habla de la Copa en general, de aquel título, de la eliminatoria Unicaja-Barcelona...

-Ha estado y participado en copas de otros países. ¿Qué tiene de especial la de España?

-En primer lugar, la Coca Cola siempre es la Coca Cola. El modelo original es el español y eso siempre influye, desde ahí se expandió al resto de países. La afluencia de las aficiones, el clima relativamente tranquilo que se respira en la copas, sin problemas de convivencias, a todas horas... No hay conflicto y es algo realmente muy bonito, al margen de que los equipos compitan. En otros países hay aficiones que ni acuden o incluso tienen que poner barrera de todo tipo para prevenir conflictos.

-Llegan seis equipos en el margen de dos victorias en la Liga ACB. ¿Denota igualdad?

-La Copa es una competición aparte. Hay referencias que da la liga regular, pero todo el mundo pone muchas cosas en juego ahora. Margen para sorpresa hay. Vimos al Bilbao en semis y al Granca en la final el año pasado. No se puede decir que lo que pasó hasta ahora no valió, pero el momento cuenta mucho y lo que ocurra en noviembre y diciembre ahora vale menos.

-Se había llegado a un momento en el que, aunque el formato siempre permite sorpresas, se normalizó el duelo Madrid-Barcelona en la final. ¿Lo del año pasado sirve de acicate?

-Hay que partir de una base. El resto de equipos tiene que llegar bien y jugar muy bien, además de estar en un buen momento físico. Y tienen que jugar muy bien tácticamente el partido, si no no hay nada que hablar. Si Barcelona y Madrid están en una temporada donde explotan todo su potencial, normalmente les da para mantenerse por encima. Al final han ganado con apuros, pero están ahí. Si ellos van a su nivel en general y saben jugar tácticamente, los demás pueden acercarse y competir, entrar igualados en el último cuarto... Pero superarles es más complicado. ¿Qué pasó el año pasado? Que el Barça no llegó bien y le costó jugar ese partido de cuartos. Sin embargo, el Madrid ha llegado bien últimamente y ha ganado los tres últimos títulos.

-En el título que ganó con el Unicaja en 2005, el equipo entró como octavo, pero en febrero ya estaba con varias marchas más.

-Nos costó arrancar esa temporada, pero llegamos bien. Pensamos, sabiendo que el equipo no estaba preparado aún para ganar la Liga o la Euroliga, que podía tener sentido quemar las naves para esa competición. En el mes anterior estructuramos la preparación física y táctica en función de poder llegar al máximo a Zaragoza, a costa de perder partidos antes. O, al menos, no utilizar todas las herramientas para poder ganar. Nuestro camino fue más in crescendo en dificultad en la Copa. Ahora, sin embargo, al Unicaja le toca el Barça. Puede parecerse a lo que se ve desde fuera, que sea una de las temporadas donde uno de los grandes no está al tope de su potencialidad y que se ilumine la bombilla a algunos de los otros buenos equipos que hay en la Copa.

-¿Cómo ve la eliminatoria Unicaja-Barcelona?

-Totalmente abierta. Llega un equipo mucho mejor que otro. En el Barça no se conoce muy bien a día de hoy la situación física de Doellman, Oleson y Renfroe, que, si llegan, no lo harán a un 100% y son incógnitas. La dinámica de resultados que llevan no es buena y eso complica la confianza. Sería también un poco superficial pensar en el último partido del Unicaja como referencia, tampoco se ha visto con continuidad ese nivel, esa consistencia. Pero la sensación es buena, hay un equipo en buenas condiciones físicas y eso tiene repercusiones en el rebote, un factor que puede ser decisivo contra el Barcelona. El Unicaja tiene una capacidad de acierto en tiros de tres muy alta. Y en estos partidos las defensas conceden muy poco y el tiro tiene un peso muy importante. Además, ha encontrado quizá no un líder, que un líder puede tirar sólo cinco veces, pero sí a un ganador de partidos, un go to guy [la persona indicada], una primera opción ofensiva clara con Nedovic. Desgravado de tareas de dirección y enfocado a la anotación, sin dejar de ser un buen generador, Nedovic es un jugador tremendo. Es un jugador con total perfil de Copa.

-¿Cómo se piensa en detenerle desde el otro lado?

-Hay una cuestión de esfuerzo de individual, que depende de lo que el defensor de Nedovic pueda hacer. Quizá no tiene el Barcelona ahí a sus mejores bazas atrás. Y otra colectiva. El Madrid, por ejemplo, estuvo el domingo tremendamente dubitativo en el pick and roll. No en el planteamiento, sino en la ejecución de los hombres grandes. En un partido de esas características seguramente haya menos errores. Los hombres grandes del Barcelona, como Tomic o Faverani, tampoco parecen tener las mejores cualidades para salir muy lejos del aro, sobre todo con los espacios que se pueden generar ante Smith o Fogg, también grandes tiradores en bote o en pick and roll. Será interesante.

-Su seguimiento de jugadores es continuo, pero ¿vale más una actuación en la Copa?

-No me gusta utilizar términos definitivos o categóricos. Desde luego, en las eliminatorias y los play off es donde la presión es superior y ver cómo los jugadores actúan bajo presión computa. Pero las valoraciones son mucho más amplias.

-Alguna vez se ha referido a Alberto Díaz y su evolución. La selección parece aún lejos por la gran competencia en el puesto, pero su progresión es grande.

-Hay que dejarlo crecer, que siga afianzándose en su rol y en su club. Admiro su mejora, por supuesto le mantengo en mi radar. La única cuestión es que juega en una posición donde hay jugadores en NBA que igual no caben o el propio Quino Colom, gran jugador de Euroliga, que no ha podido estar aún. Hay jugadores en su rol. Pero, por otro lado, también está el factor de que Alberto es un jugador joven. La actividad internacional prevé unas ventanas durante la campaña en las siguientes temporadas. Desde luego, sin poder decir que pueda tener aprecio o atención especial para uno u otro, lo que sí puedo decir es que lo que haga Alberto no me va a pasar desapercibido.