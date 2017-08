Nedovic, maltrecho

Nemanja Nedovic, junto con Dragan Milosavljevic, se encuentra preparando el Eurobásket del próximo mes de septiembre con Serbia. De una de las sesiones de entrenamiento salió maltrecho Nemanja Nedovic. El cajista recibió un importante impacto, como así reconoció públicamente su entrenador Sasha Djordjevic. "Nedovic en el entrenamiento fue golpeado en el hombro. Tenemos tiempo para hacer el análisis y ver lo que es. Es un duro golpe", dijo el preparador.

No fue el único jugador del combinado serbio con molestias, ya que Stefan Jovin y Miroslav Raduljica también están renqueantes. No obstante, el golpe del escolta del Unicaja no reviste demasiada gravedad. Estos choques fortuitos son normales cuando los entrenamientos cogen más intensidad y Djordjevic dispondrá de Nedovic en las sesiones de la presente semana.