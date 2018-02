Nedovic mejora más rápido y mira a Vitoria

El parte médico del Unicaja ha variado en los últimos días. Nemanja Nedovic tiene mejores sensaciones y Jeff Brooks, que parecía que tenía algo menos serio, no mejora como se esperaba.

"Uno algo mejor y el que pintaba algo mejor, va peor. Tenemos en el horizonte la Copa del Rey, pero queremos llegar con algo de dinámica en el cuerpo. Mantener a un jugador fuera no es la mejor solución. Estamos a expensas de sus propias sensaciones. No son lesiones fáciles, son de sensaciones del jugador, y de momento no están entrenando. Vamos a hacer pruebas a uno de ellos. De momento está todo en pinzas", explicaba Plaza sobre los problemas físicos de sus jugadores: "Jeff parecía que iba a ser transitorio, pero es muy jodida porque es un edema. Hay que agradecerle que haya jugado varios de los últimos partidos con dolor. Fue capaz de jugar con dolor y riesgo de lesionarse a mayores. En cambio Nedo está teniendo buenas sensaciones, pero nada más que eso. A lo mejor pudiera llegar al partido del Baskonia".