Nedovic, a pecho descubierto

El escolta del Unicaja Nemanja Nedovic visitó anoche 101TV para participar en el programa Zona Verde. Y dejó un reguero de interesantes reflexiones. Nedovic repasó toda la actualidad del equipo y la suya propia, explicando que aún no siente sensibilidad en el dedo gordo de su pie lesionado, y que no puede "flexionarlo". "Mi dedo está en Belgrado", bromeó el escolta, que a pesar de eso quiere ser "el líder del equipo". "Mi cuerpo está aquí pero mi dedo sigue en Belgrado. Todavía no siento nada y no puedo doblar el dedo. Han sido dos meses y medio fuera y me está costando. Ahora estoy al 80% de mis posibilidades, confío en seguir mejorando", deseó.

"Mi intención es jugar de aquí a final de temporada al nivel que lo hice al final de la anterior. Ha sido una pena mi lesión. Cuando me lesioné estaba en el mejor momento de mi carrera, me sentía muy bien. La lesión fue muy dura", decía Nedovic, que cuando renovó su contrato este pasado verano tenía "otras ofertas". "Quería seguir en Málaga. Ésta es mi casa, me siento como en casa. Estrella Roja quiso que volviera a Belgrado, pero ésta es mi casa", dijo. Nedovic es consciente de que su futuro puede estar en la NBA. "No es algo que me obsesione, sé que es algo natural, que si juego al nivel que puedo llegar vendrá, pero sin forzar. Quizá me fui muy pronto allí y lo pagué. Si pudiera volver atrás lo haría de otra forma. El año que viene me veo en el Unicaja, jugando aquí", insistió. Aunque si saliera de Málaga antepone, a día de hoy, "la Euroliga a la NBA. Ya estuve allí y sé lo que es. Fue increíble que los Warriors me draftearan. Iba a casa de Curry a jugar al NBA y al FIFA".

Sobre el equipo, Nedovic dijo que hay buena química. "Es verdad que el año pasado fue diferente. No hubo el mejor ambiente, pero este año sí. Hay buenos chicos y estamos unidos. Me llevo muy bien con Dejan (Musli), Dani y Viny. Salimos juntos, a comer, pasamos mucho rato", señaló.