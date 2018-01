Nedovic pisa el acelerador

El Unicaja descansó ayer y hoy retomará el trabajo colectivo. Se espera la vuelta de Jeff Brooks, que descansó un par de días tras sendas torceduras de tobillo ante el Baskonia y el Burgos. Con cierta frecuencia se dobla las articulaciones el ala-pívot italoamericano, pero tiene una gran capacidad de recuperación para volver a estar listo y rendir a buen nivel pese a la dolencia.

Quien no estará durante unos días con el grupo será Nemanja Nedovic. Lo cual no significa que esté parado, al contrario. El propio escolta serbio distribuía a través de las redes cuál es el tratamiento que sigue para avanzar en la recuperación. Sesión de hielo, terapias de electroestimulación y pequeños ejercicios para no perder la movilidad en la articulación. El serbio quiere estar ausente el menor tiempo posible de las canchas. "Dos veces al día y ojalá esté listo para el próximo miércoles...", decía Nedovic. Tal día se cumplirían 11 días desde que se produjo el esguince en Burgos. La idea es no forzar para que esté en la Copa del Rey, pero transmite optimismo que el propio jugador se sienta con fuerzas para recortar los plazos establecidos para su recuperación una vez se le hicieron las distintas pruebas, entre dos y tres semanas. En ningún caso estará en los partidos ante Khimki y UCAM Murcia de esta semana, pero la evolución determinará si puede estar ante el Efes y en Vitoria jueves y sábado de la próxima semana. Se perdió cuatro encuentros por distintas molestias Nedovic y en los cuatro perdió el equipo. Ahora se encuentra el bloque en un estadio de madurez más elevado de lo que estaba entonces, pero siempre es una buena noticia ver al jugador serbio sobre una pista de baloncesto