Nedovic, dos semanas con el hombro inmovilizado

El Eurobásket se complica cada día que pasa un poco más para Nemanja Nedovic. Dragan Radovanovic, médico del combinado serbio, habló ayer para el periódico Novosti y la situación actual del escolta no invita al optimismo con respecto a su participación en el venidero torneo continental. "Estará entre dos y tres semanas con su hombro inmovilizado", dijo en primera instancia. A lo que añadió: "Es una luxación de la articulación del hombro. A Nemanja se le recomienda reposo en cama".

Las previsiones no son muy halagüeñas para el de Nova Baros. El tiempo apremia y el balcánico, con suerte, podrá volver a los entrenamientos a poco más de una semana de que empiece el Eurobásket. A su favor cuenta los tiempos que está marcando Sasha Djordjevic, que no dará la lista hasta que no queden tres días para el comienzo del campeonato europeo.

Esta lesión, que se produjo hace siete días en un entrenamiento, tiene preocupado al Unicaja. Pendiente se estará desde el club de esa resognacia magnética que se le realizará al jugador el próximo 18 de agosto, cuyo resultado será clave para saber si Nedovic llega a tiempo para la cita europea. En el seno de la Selección no se es optimista con la situación, aunque esperarán a un jugador importante en los esquemas de Djordjevic.