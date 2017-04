Nedovic, de verde y morado: "Estamos jugando felices"

De verde y morado. Así luce Nedovic por arriba y por abajo. Un guiño malaguita con sus nuevas botas, que ayer enseñaba a través de las redes sociales. En un momento en el que se está a la expensa de que venga Misko Raznatovic y se avance sobre el futuro del crack de Nova Baros, un guiño más de identificación. "Las llamo las Carpenas", decía.

"Es un partido especial para nosotros, para nuestros aficionados, importante para subir en la clasificación", se centraba Nedovic antes del partido en el Palau: "El Barcelona ha ganado todos sus partidos en casa menos uno, también a los equipos de play off. Estamos en un buen momento de juego. Estamos jugando felices, con sonrisa, relajados tras ganar en la Eurocup, se nota en la pista. Estamos en un buen momento, pero queremos más, siempre".

Nedovic niega que haya sentimiento vengativo por la derrota de la Copa en febrero. "No va a ser una revancha, olvidamos la Copa, fue un momento de mucha expectación en Málaga, pero lo perdimos y eso es pasado. Va a ser otro partido el domingo. Es muy importante, porque son nuestros directos rivales para las posiciones de la dos a las seis. Estamos preparando el partido bien y vamos a ir ganar", continuaba su análisis Nedovic, que señalaba los puntos fuertes contrarios: "Tienen un gran base y un gran pívot. Si paramos a Ante Tomic y su juego interior tendremos mucho ganado. Ellos hacen el pick and roll muy bien, hay que trabajar en ello. No podemos olvidar a los tiradores como Eriksson, que nos metió varios triples ne la Copa. Son completos, tuvieron problemas pero ahora están mejor. Será interesante".