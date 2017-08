Nedovic ya está de vuelta con Serbia

El paso por Málaga de Nemanja Nedovic ha sido fugaz. Llegó el viernes por la tarde y poco menos de veinticuatro horas después tomó un avión con dirección Belgrado. Allí volverá a incorporarse el lunes a la concentración de su selección, que se encuentra este fin de semana disputando un torneo amistoso preparatorio para el Eurobásket en Hamburgo.

Suficiente tiempo para que el Unicaja haya podido comprobar que la luxación acromio-clavicular de grado 2 en su hombro izquierdo evoluciona favorablemente. Las pruebas que le hizo el traumatólogo del club José Nogales dictaron resultados idénticos a los informes de los galenos serbios que se manejaban con anterioridad en Los Guindos. Así pues, Nedo vuelve a ponerse a las órdenes de Sasha Djordjevic.

Así el escolta verde continuará con su recuperación con el combinado balcánico. En su paso por Málaga se ha observado que el jugador tiene más movilidad en el hombro afectado de lo que se pensaba cuando se diagnosticó la lesión, lo que ahora va en favor de su participación en el Eurobásket.

No obstante no parece este un escenario definitivo. Quedan casi dos semanas para que el torneo continental comience y la intención de Djordjevic es apurar los plazos lo máximo posible porque considera a Nedovic muy importante. Incluso, existe la opción de que se lo lleve a sabiendas que no podrá contar con él en la primera fase. La postura del Unicaja es clara, pero el asunto ya está en manos serbias.