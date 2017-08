Nedovic se vuelve

El Unicaja respira aliviado. Su jugador franquicia, Nemanja Nedovic, llegará las próximas horas a Málaga porque no competirá en el Eurobásket. Después de la última sesión de entrenamiento de la selección de Serbia en Belgrado antes de partir para Turquía, Sasha Djordjevic ofreció la lista de convocados. Y no figuró entre los 12 Nemanja Nedovic, como tampoco Nikola Kalinic (Fenerbahce), también con problemas físicos.

Desde que a principios de mes Nedovic tuviera un choque en un entrenamiento que le dejó maltrecho el hombro (él mismo confesó en la prensa serbia que estuvo muy cerca de pasar por el quirófano) ha habido incertidumbre sobre qué pasaría. Las voluntades de Serbia y Unicaja eran obvias, la selección pretendía que apurara opciones y el club que descansara, como ya se le había recomendado tras una temporada en la que tuvo hasta ocho lesiones distintas. La lógica se impuso. El propio Djordjevic admitió que "hicimos un último control de resonancia magnética y llegamos a la conclusión de que Kalinic y Nedovic no pueden jugar. Nemanja estuvo durante demasiado tiempo fuera de los entrenamientos y decidimos que tanto él como Kalinic no nos pueden ayudar".

Hicimos la última resonancia y control médico y vimos que no podía ayudar

El de Djordjevic era el razonamiento que se imponía en el Unicaja, donde ya el lunes tuvieron señales positivas para sus intereses. No fueron confirmadas hasta que se oficializó que Nedovic no jugaría. Nedovic ya estaba ejercitándose con el grupo cuando no había balón y en solitario, ya puede hacer el gesto del tiro y trabajar. De alguna manera, no ha sido todo tiempo perdido este mes, si bien el mensaje de Joan Plaza cuando acabó la temporada era que Nedovic debía construirse con trabajo físico durante el estío "un chaleco antibalas" para los numerosos golpes que sufre cuando lleva el cuerpo al límite en las penetraciones o sorteando los bloqueos. Así se produjo esa lesión en el hombro. Seguramente no le haya dado tiempo.

El jugador ha tenido en estas semanas un comportamiento diplomático. Estaba en medio de dos intereses. Su país, con una selección a la que se le caían efectivos progresivamente (son bajas también Teodosic, Bjelica y Jokic, junto a Bogdanovic sus mejores hombres) y donde podía tener más protagonismo esta temporada. Y su club, que ha apostado muy fuerte por él en una temporada en la que se juega mucho, tanto como el jugador, que considera este ejercicio esencial para propulsar su carrera hacia cotas más altas. La lógica del físico se impuso. No se puede afrontar una competición de la exigencia del Eurobásket no ya sin un partido de preparación, sino ni siquiera un entrenamiento con contacto.

Se espera a Nedovic en Málaga en las próximas horas. De hecho, en su visita de semanas atrás a Málaga para la revisión del hombro, ya trajo parte importante del equipaje para la temporada, quizá en previsión de que volvería a no mucho tardar. Se enrolará poco a poco en el equipo y el objetivo es que esté ya a buen tono para la Supercopa, que se jugará 22 y 23 de septiembre en Gran Canaria. Cuando se produjo la lesión, a principios de agosto, se estimó de cuatro a seis semanas el tiempo de ausencia.

Así las cosas, el retén cajista en el Eurobásket queda reducido a cuatro hombres: Dragan Milosavljevic, que con las bajas sube en el escalafón de Serbia; Giorgi Shermadini (Georgia), Sasu Salin (Finlandia) y Adam Waczynski (Polonia).