-72 sin Nedovic

El Unicaja viajó ayer rumbo a Andorra desde Madrid. Cogió un AVE hasta Lérida y desde allí, un trayecto en autobús de casi dos horas al Principado. La imposibilidad de encontar una pista libre llevó al equipo a descansar. No viajaron los 14 jugadores que estuvieron en Madrid. Regresaron Morayo Soluade y Dejan Musli, dos de los tres jugadores más empleados en Madrid. Siguen siendo los jugadores sin ficha en la Liga Endesa, como desde que Milosavljevic regresó por el londinense.

Ello supone que hay esperanzas de que Nemanja Nedovic esté mañana sobre el parqué del pabellón andorrano, si no se hubiera ejecutado el cambio de Soluade por él. No lo hará en ningún caso en plenitud de condiciones, pero convergen la importancia que tiene Nedovic ofensivamente en el equipo y la trascendencia del encuentro. Una derrota empezaría a complicar seriamente la presencia del equipo en la Copa del Rey porque le colocaría por primera vez en la temporada con balance negativo en la Liga Endesa.

60.6Puntos. Es lo que promedia el equipo por 40 minutos cuando no está Nedovic

Nedovic tenía líquido en la articulación dañada. Padece una contusión aguda en la articulación acromio-clavicular izquierda, aún guarda dolor en la zona y en función de cómo evolucione en las próximas horas y de cómo pueda ejercitarse hoy en el escenario del duelo dependerá de si Plaza decide o no alinearle. La perspectiva es que hay muchos partidos por delante, pero también hay mucha urgencia con el encuentro de mañana.

La trascendencia de Nedovic, aunque Plaza intenta rebajarla cuando se le cuestiona por ella, es bastante alta en el equipo. Se ha perdido el de Nova Baros tres partidos con distintos problemas físicos y el balance acumulado en las tres derrotas es de -72. Se perdió por 38 en Valencia, por 32 en Madrid y por dos ante el Zalgiris, donde sólo una reacción al borde del precipicio cuando se perdía por 20 puntos mediado el tercer cuarto impidió un ridículo casero. La nota común en los tres partidos es que ha costado un mundo anotar. 53 puntos en Valencia, 57 en Madrid y 72 (en 40 minutos, 83 al final) contra el Zalgiris. O sea, una media de 60.6 puntos raquítica en 40 minutos cuando no está el serbio. Una derrota por 24 puntos cuando no está él.

"Entre todos hemos creado una gran necesidad de Nedovic. Pero a lo hecho, pecho", decía Plaza en la sala de prensa del WiZink Center. La realidad es que sin él el equipo está huérfano en ataque. Es el máximo anotador (14.1 puntos), el máximo asistente (3.9) y el más valorado (12) del Unicaja entre las dos competiciones. Salin es un jugador con limitaciones y no tiene su creatividad ni capacidad para crearse tiros. Y la posibilidad de colocar como escolta a Waczynski o Milosavljevic no se ha explotado. Soluade jugó ahí en Madrid, pero ahora no viaja a Andorra. Es ahora cuando se comprueba lo valiosos que eran Smith y Fogg por su amenaza para desequilibrar y tirar. Tenían sus taras, pero aumentaban el arsenal ofensivo del equipo bastante.