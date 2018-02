Nedovic vuelve a la acción. Tras perderse tres encuentros (Khimki, UCAM Murcia y Efes) por un esguince de grado dos en el tobillo derecho, el serbio ha vuelto a ser inscrito en la ACB. El escolta se subió al avión y se cae Mo Soluade, que también se desplazó para ayudar al equipo.

La idea, si no hay imprevistos, es que Nedovic coja ritmo de competición hoy ante el Baskonia para llegar a tono físico para el enfrentamiento ante el Real Madrid en la Copa del Rey. Una recuperación en la que el balcánico ha acortado los plazos, teniendo en cuenta que el periodo de baja estimado era de dos a tres semanas y ha estado 12 días en el dique seco.

No se subió al avión Brooks, que aún no está recuperado. Aunque en principio sí estaba previsto que viajara para estar en dinámica con el grupo de cara a la cita de Las Palmas, que en principio no preocupa para el italoamericano, el jugador se quedó en Málaga realizando algunos ejercicios. Se espera que a principios de la próxima semana se vaya incorporando progresivamente a los entrenamientos con el resto de la plantilla.