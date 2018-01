Pesimismo con Nedovic

Malas noticias desde Burgos. El esguince de tobillo derecho que se hizo Nemanja Nedovic al meter un triple y caer sobre Sebas Saiz no tiene buena pinta. "Parece que es de grado dos", decíaJoan Plaza en la sala de prensa del Coliseum Burgos. Eso supondría varias semanas de bajas. O sea, que la Copa peligraría.

No obstante, el Unicaja no ofreció parte médico oficial porque está a la espera de las pruebas que determinen el alcance de la lesión. Hasta que no se le hagan las placas no se sabrá de qué grado es la torcedura. Una faena, sin duda, para el Unicaja. Su máximo anotador (hoy 14 puntos en 13 minutos) y jugador franquicia se enfrenta a una posible baja larga.

Además, Jeff Brooks se resintió de otro esguince en el mismo tobillo derecho que se había hecho días atrás. Parece menos serio y descansará un par de días.