Es oficial, Nedovic se queda: "Málaga me encanta"

Es oficial, Nemanja Nedovic continuará la próxima temporada, con posibilidad de una más, en Málaga, en el Unicaja Baloncesto. La mejor noticia, el mejor fichaje posible para el equipo y para Joan Plaza. Cumplirá 26 años en breve el serbio y está en su plena madurez.

"Estoy muy contento de quedarme uno o dos años más en Málaga. No fue una decisión difícil para mí. Málaga me encanta, la gente me encanta. Estoy muy feliz de formar parte del próximo proyecto. Me siento muy querido, acostumbrado a la gente y la ciudad de aquí y eso no tiene precio. Estoy muy contento y con ganas de empezar la próxima temporada", decía Nedovic en el vídeo que distribuyó el club para celebrar su renovación.

"Empezamos la temporada regular pero después hemos cogido ritmo, no llegamos a la Copa donde quisimos, pero nos levantamos y en esta sala detrás de mí está la Eurocup que ganó mi equipo y he ganado yo", refería Nedovic, que posaba en la sala de trofeos en Los Guindos: "Fue uno de los motivos para quedarme. Fue un año especial, increíble para nosotros, vamos a jugar la Euroliga otra vez, es importante para nosotros y la ciudad".

Celebraba Nedovic la temporada recién acabada. "Ha sido un año con la plata en los Juegos de Río y la Eurocup, un año especial para mí y para mi equipo. Con este nuevo sistema de Euroliga más difícil, muchos viajes, partidos cada dos días, pero a los jugadores nos gusta más jugar que entrenar. Va a ser una nueva oportunidad para todos nosotros, para demostrar que en Málaga se juega un buen baloncesto. Queremos llegar lo más lejos difícil. La Final Four es un reto mío personal, se juega en Belgrado, mi ciudad, y quiero que todos sepan que damos lo máximo", decía en un alegato que motiva muchísimo.

Por último, Nedovic un llamamiento a la afición para que ateste el Palacio la próxima temporada. "Sería muy a favor nuestro un Carpena lleno. Cuando el pabellón está lleno ganamos, es muy difícil ganarnos con 11.000 personas. La atmósfera es increíble. No podía esperar a meter un triple para celebrar con el público. Es un sentimiento increíble. Espero que esté lleno cada partido".