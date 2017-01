Norel rebautiza a Omic

Los informes sobre Alen Omic hablan de un jugador de personalidad combativa, también complicada, orgulloso de haberse conocido. Esa mala leche le puede venir bien al Unicaja. A quien se le pregunta responde que es el vestuario más sano en mucho tiempo, que hacía años que no se veía a siete u ocho jugadores cenar o hacer una actividad por su cuenta, sin que fuera por inducción del club.

Omic tuvo un rebautizo en la ACB agitado. Henrik Norel, el estiloso pívot holandés del Tecnyconta, le acusó de lesionarle adrede. La verdad es que las imágenes no demuestran intencionalidad ninguna cuando Norel cayó sobre el pie del esloveno al lanzar un gancho. "Se queja de que Omic le ha metido el pie debajo al hacer el tiro y por eso se lo ha torcido. Si se ha quejado, algo tiene que haber pasado. Está pendiente de las pruebas para saber qué es lo que tiene", decía tras el partido Andreu Casadevall, técnico del equipo maño. Plaza, en cambio, defendió a Omic. "Hay unos antecedentes del año pasado. A Norel lo he querido fichar mil veces, lo conozco desde Badalona, pero creo que él ha interpretado mal y lo ha vinculado a otra acción, no he visto en esa acción puntual nada raro. Tuvieron una disputa el año pasado e igual le ha venido a la cabeza", decía el técnico catalán. El lance en cuestión fue una expulsión de Norel después de que repeliera a un bloque fuerte de Omic con un empujón durante el Herbalife-Tecnyconta. A tenor de lo visto sobre el parqué, Norel no había olvidado aquella disputa y se fue hecho un basilisco.

El primer partido de Omic con la camiseta del Unicaja, pues, resultó movido. No descolló numéricamente, estuvo tímido, como midiendo la situación y conociendo a sus compañeros antes que cometer errores. Algo totalmente lógico cuando se aterriza y apenas se tienen cuatro entrenamientos con el grupo. Salió a cancha mediado el primer cuarto por Musli. Antes de sentarse hizo dos faltas. Peleó por rebotes y también se le vio iniciar las continuaciones más lejos que Musli. Puede tener un punto de explosividad mayor que el serbio pese a ser más alto. Conforme pasaron los minutos fue más intenso, con más presencia en defensa. Tuvo el lunar de fallar dos tiros libres y otro tiro más cerca del aro. Cogió dos rebotes y repartió una asistencia, suerte en la que tiene buenas cifras. Posee una buena lectura del juego. "En la primera parte ha tenido un papel más de pasador, pero ha hecho más cosas en la segunda mitad. Nos ha dado más dureza, rebote y defensa en la segunda mitad, en dos o tres semanas estará mejor", fue el diagnóstico de Joan Plaza en la primera actuación de su nuevo jugador.