Notable estreno de Salin ante sus ex; Musli, sin convocar

Junto con el canterano Ibáñez, el que ayer se quedó fuera fue Dejan Musli. No se pueden sacar muchas conclusiones, pero es un aviso. En Las Palmas habrá que ver si se repite esta dinámica.

No se escondió cuando McCallum, foco de anotación, tuvo que retirarse al banco eliminado por faltas. Tiró del equipo con dos tiros libres y una penetración para acabar sumando 15 puntos. Plaza espera que suba el listón en defensa, pero también agradecerá si suma así en el otro lado de la pista. Le dio cuerda con 21 minutos y en la Supercopa ya puede ser un recurso muy válido.

La espera mereció la pena. No saltó al parqué Sasu Salin ante Guaros de Lara y sí lo hizo con honores ante sus ex. Hay aspectos con margen de mejora, pero como punto de partido lo de ayer es notable.

Milosavljevic busca ante Eslovenia la medalla de oro (20:30)

Buscará desde las 20:30 Dragan Milosavljevic llegar a Málaga la semana que viene con una medalla de oro en el cuello. Intentará romper esta bonita estampa la Eslovenia de Goran Dragic y Luka Doncic, que aún no conoce a qué sabe la derrota. Contra España demostró que mucho tendrá que hacer Serbia para hacérselo conocer esta noche. Si hacía ocho años que los balcánicos no cataban una medalla, el doble hace que no ganan una presea dorada. Fue como la República Federal de Yugoslavia en 2001. Casualidades del destino, la víctima aquella vez fue la anfitriona Turquía en el mismo lugar que hoy, Estambul. España en esa edición fue bronce, justo por lo que luchará frente a Rusia. Ya formaban parte de la expedición unos imberbes Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, que esta tarde dará su último servicio como internacional. Será la primera vez en la historia que se enfrentan en baloncesto en una final dos miembros de la extinta Yugoslavia, como apunta el periodista @MisterChip. Un encuentro a quemarropa entre dos combinados que han demostrado muchas fortalezas y pocas debilidades, especialmente Serbia, pese al carrusel de bajas que tiene Sasha Djordjevic. Gran oportunidad para Gagi de acabar el verano con el epílogo soñado.