El OAKA exige más

Fue cuestión de mentalidad, el Unicaja se fue del partido cuando Suárez fue expulsado por una técnica y una antideportiva al comienzo del último cuarto. Fue rigurosa, no hubo imagen definitoria, la primera en un lance con Gabriel. La segunda se está pitando, se corta un contraataque, y no hay motivo para la queja. "Sucesos extraños", apuntó Plaza. No se hizo justicia el Unicaja a su buen partido en el OAKA, uno de los templos del baloncesto continental. Perdió a su capitán y perdió el oremus para encajar un parcial de 10-0 cuando dominaba al inicio del último periodo (57-58) tras un tres más uno de su capitán.

Ganar en una pista así exige continuidad y concentración. El Unicaja tuvo la actitud adecuada durante 30 minutos largos. Pero se le hizo largo el partido y no tuvo la dureza para aguantar ese contratiempo. Elevó el nivel defensivo el Panathinaikos (el del Unicaja había sido notable anteriormente) y también el de acierto. Gist, al que Repesa no supo sacar fruto en Málaga, había martilleado en el primer tiempo (17 puntos y 11 rebotes al final), le cogió el relevo Calathes (16 tantos y 12 asistencias) y Pappas y Rivers, a base de triples, liquidaron. Evidentemente, también es cuestión de jugadores. Si un hombre capital como Brooks firma 0 puntos, se nota. Nedovic, en su reaparición, hizo mejores números que partido. Debe tener más influencia en los partidos el crack serbio.

Fue la sexta derrota consecutiva del Unicaja, colista de la competición en estos momentos. Las sensaciones han mejorado en los últimos partidos, ante CSKA y Panathinaikos, pero no es suficiente para cortar la sangría. Mañana ante el Joventut es innegociable el triunfo.

La vertiente positiva es que se van extendiendo minutos buenos y se ha competido contra dos equipos potenciales de Final Four. Quizá fue el mejor primer tiempo del equipo en la temporada teniendo en cuenta el escenario y el rival y la ausencia de altibajos. Supo dominar los instantes difíciles y defender a muy alto nivel. Volvió a tener el peaje de un balance defensivo mejorable que permitió canastas sencillas del Panathinaikos. Pero en estático cerró bien la tapa.

Un enorme James Gist (12 puntos y ocho rebotes al descanso) fustigaba a su ex equipo. Salió de Málaga hace tres años y medio rumbo a Atenas y su importancia ha crecido cada año. Era la piedra en el zapato de un Unicaja coral que repartía sus puntos. Tres jugadas de marca serbia entre Nedovic y Musli permitía igualar el marcador al final del primer cuarto tras un amago de escapada local (16-15).

Como había avisado, Plaza estiró las rotaciones, tardó más en hacer cambios y dejó que sus hombres estuvieran más tiempo en pista de continuo. Con 10 jugadores seguramente todos se sienten más importantes. Nedovic perdía demasiados balones (cuatro) y Suárez y Augustine se fajaban bien bajo los aros. Milosavljevic daba la vuelta cuando el Panathinaikos estiraba con siete puntos casi seguidos y al descanso se iba con ventaja el equipo malagueño (33-35).

Llegó a ganar por siete el Unicaja (34-41) después de triples de Nedovic y Díez, pero ahí entró en combustión Calathes. Había estado apagado en la primera mitad el grecoamericano, pero se echó a las espaldas a su equipo, con ocho puntos en un parpadeo, lo que llevó a McCallum al banquillo súbitamente. Parcial de 10-0 para los locales, con Brooks dolido en un dedo tras colocarle un gran tapón a Antetokounmpo. Nedovic cortó la sangría con una canasta y el movimiento que realizó Plaza le salió bien. Un sabueso Milosavljevic frenó a Calathes, aunque se ganó una técnica por una protesta muy sui géneris. Al final del tercer cuarto se llegaba con empate (54-54).

El Panathinaikos elevó el nivel defensivo, con sus jugadores más atléticos en pista para llegar a todas las esquinas. Suárez y Kenny Gabriel se enzarzaron y el más perjudicado fue el Unicaja. En dos minutos se le señaló una técnica y una antideportiva, por consiguiente descalificación. De un 57-58 se pasó a un 68-58 y sin el mejor jugador sobre el parqué hasta ese momento. Hizo varios intentos el Unicaja, pero se desconectó y el Panathinaikos ya no fallaba. Los pocos triples que no entraban acababan en rebotes de ataque y elevaba su nivel de acierto a un ritmo insostenible para un buen Unicaja que se fue del partido un momento y eso cuesta carísimo en la Euroliga. Desde el último puesto de la tabla se ve una cuesta demasiado empinada.