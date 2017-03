Objetivo Dubljevic

"Yo tenía un jugador que decía que la única forma de pararlo era ponerte a rezar delante de él. Dubljevic no es este jugador, pero casi". Así arrancaba su alocución Joan Plaza acerca de Bojan Dubljevic, uno de los causantes del dolor de cabeza que es este Valencia Básket. El pívot montenegrino, pareja de Musli en la pintura del mejor quinteto de la Eurocup, fue el verdugo cajista hace 72 horas. Y en saber frenarlo se irá buena parte de los esfuerzos que el Unicaja realice hoy en el Martín Carpena.

"Es alguien con talento, que lo está haciendo muy bien en Valencia y que podría estar en cualquier equipo de final four de la Euroliga y hay que ser proactivos con él, hacer una labor de desgaste y lograr que haga algún tiro peor de los que suele hacer, pero no tengo mucha queja de nuestro trabajo con él y no hay muchos inventos que hacer, porque si no te desvirtúas como equipo y no quiero que eso pase", continúa el diagnóstico de Joan Plaza. Y efectivamente, el Valencia Básket cuenta con otros muchos talentos que conforman el líder de la ACB y el equipo con mejor balance de la segunda competición europea (18-3). Pero este pívot de 2.05 y 25 años ha sido el encargado de ejecutar al Unicaja en tres de las cinco ocasiones que se han medido esta temporada, como muestra la estadística.

Primero fue en el primer choque disputado entre ambos en el Top 16 de Eurocup, con nueve puntos, diez rebotes y 17 de valoración. A este se añaden los dos últimos, con 20 tantos, ocho capturas y 28 créditos en ACB y 14, ocho y 23 en el primer envite de la final. En total, sus datos frente al Unicaja este curso son demoledores: 11.6 puntos, 7.2 rebotes y 17.8 de reconocimiento. Motivo suficiente para que frenarlo se convierta en uno de los objetivos prioritarios en el Carpena.

Con Dejan Musli fuera de combate, a su cargo se queda Alen Omic, que contará con la ayuda puntual de un Carlos Suárez prestado a todo y el refresco de Viny Okouo. El esloveno se empleó a fondo en la Fuente de San Luis y aun así fue capaz de zafarse para resolver con su segundo triple consecutivo del partido, esquinado y a la media vuelta, sin bote. Lo hizo tras castigar en el poste bajo con 11 centímetros menos que su marcador.

"Es un gran jugador. Necesitamos ser mucho más agresivos en defensa y tapar bien sus lanzamientos desde la línea de tres. En Europa todo el mundo lo conoce, es muy bueno. No tengo que decir mucho más de él, a mí lo único que me queda es matarme para frenarlo", asegura Alen Omic, que con 28 minutos cuajó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Unicaja.

Dubljevic entra dentro de esa hornada de pívots más bajos, dúctiles y habilidosos con el balón en las manos, adaptados a más posiciones que estar bajo canasta. Es la línea que sigue para definirlo su contrincante cajista. "Lo ves y te das cuenta de que es un cuatro-cinco, pero no se trata de un ala-pívot que esté haciendo el rol de pívot. Tiene calidad para las dos cosas. Tiene un tiro muy bueno y luego es un tío de pickand roll y pick and pop, además de jugar bien en el poste bajo porque tiene mucha suerte", apunta un Alen Omic que tendrá algo más de descanso gracias a la irrupción de Viny Okouo, de quien destaca su "buen trabajo".

El congoleño dejó diez minutos de buena calidad el martes. "Ahora voy a morir en la cancha, los números llegarán dentro de unos años", dice el joven Okouo, que a sus 19 años tiene la tarea de aportar frescura y fortaleza para ser útil en el plan Dubljevic. "Tiene talento y lo que estamos intentando es jugar muy duro con él, intentar que no reciba la pelota para que no juegue cómodo. Es el que nos ha matado allí con los dos triples seguidos y con él se nos fue el partido", destaca el canterano, extramotivado con lo que aguarda: "Málaga se lo merece porque jugamos en casa y ya no quedan entradas. Eso significa mucho para nosotros, el Carpena estará lleno lleno lleno y lo vamos a ganar, nos merecemos un tercer partido".