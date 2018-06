Objetivo Tobey

Michael Edward Tobey. El pívot americano de 2.13 metros y 23 años es objetivo del Unicaja para la próxima temporada para acompañar a Giorgi Shermadini en la posición de cinco. Una buena temporada en el Iberostar Tenerife le ha colocado en el escaparate. Sus agentes tienen ya una oferta del club malagueño. Acabó contrato Tobey con el club de La Laguna, que tiene derecho de tanteo. Así que, de aceptar la oferta el americano, aún quedaría un proceso largo. A finales de junio, una vez acabada la ACB, se abre un plazo para que los clubes designen a los jugadores que estimen para optar a ese privilegio. Después se abrirá un plazo para la presentación de ofertas y seguirá otro para igualar o no. Lo normal es que se prolongara hasta mediados de julio. En el último convenio, firmado tras la amenaza de huelga de la ABP antes de la Copa, se recogió que las ofertas cualificadas de los clubes debían asumir el 100% del salario anterior. Antes bastaba el 75%.

Tobey llegó a Europa al final de la temporada 2016/17, al Valencia Básket, con el que se proclamaría campeón de ACB aunque con una presencia testimonial. Antes se formó en la universidad de Virginia, donde cumplió el ciclo de cuatro años. En medio de él fue campeón del mundo sub 19 en la República Checa con la selección de Estados Unidos. Formaba parte de un equipo con jugadores ahora en la NBA como Marcus Smart, Jahlil Okafor, Aaron Gordon, Justice Winslow y Elfrid Payton. Aquel campeonato lo jugó Alberto Díaz con España, aunque no hubo duelo directo. Tras no salir en el draft, jugó en la G-League con Greensboro y debutó en la NBA con Charlotte. Después llegó a Valencia en el mismo año y vio en la pista, aunque sin vestir, cómo el Unicaja le birlaba la Eurocup. Dejó buena sensación en La Fonteta entre quienes le vieron trabajar y, de hecho, Pedro Martínez le tomó la matrícula.

10.6Puntos. Además de 6.3 rebotes es lo que promedió este año Tobey en la Liga Endesa

A Tobey le llegó la oportunidad en el Iberostar y allí ha llamado la atención. Su actuación en el Iberostar ha consolidado su caché y ha captado la atención del Unicaja. Ha sido frecuente en la política de fichajes de los últimos años la pesca en equipos de zona media de ACB jugadores que descollaban, se valora bastante la experiencia en la competición española en la dirección deportiva cajista. Hay ejemplos en la plantilla de esta temporada recién acabada como Waczynski, Salin o Shermadini.

Las cifras de Tobey fueron 10.6 puntos (58% en tiros de dos y 61% en libres), 6.3 rebotes y 0.8 tapones para 12 de valoración en 21 minutos por partido en ACB. En la FIBA Champions League lo hizo aún mejor, hasta 13.5 tantos, 7 rechaces y 17 de valoración en 21 minutos. El club canario sigue creciendo. A principios de temporada ganó la Intercontinental tras derrotar al Guaros de Lara después de haber conquistado la FIBA Champions League el curso anterior. Después, tras el cambio de entrenador de Katsikaris por Markovic, alcanzó las semifinales de Copa y cuartos de final de ACB y quiere mantener en la medida de lo posible su base. Pero la capacidad económica del equipo tinerfeño es menor que la del Unicaja, que en esa política comentada anteriormente ha tenido como norma en las últimas contrataciones no abonar al club de origen ninguna compensación para evitar que igualara.

El interés del Unicaja en Tobey es alto y, de consumarse la operación, vendría a ocupar la posición de James Augustine, del que se ve difícil la continuidad. El pívot de Illinois aguarda alguna oferta que le pueda llegar desde España, ha priorizado esa posibilidad sobre otras opciones interesantes que le han llegado desde otros clubes de Euroliga de fuera. Puede salir alguna opción en los españoles. En cualquier caso, una buena señal, el Unicaja ya está activo en el mercado de fichajes.