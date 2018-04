Obradovic: "Como dije, el Unicaja merece estar dentro del Top 8"

No acabó contento Zeljko Obradovic tras la derrota ante el Unicaja. "Es obvio que jugamos dos partes diferentes. Un montón de pérdidas de balón, 21 es un número muy elevado para este nivel, así es imposible. El partido me dio una idea muy clara de algo que debemos cambiar antes del comienzo del play off. Por otro lado, quiero felicitar a mis jugadores por la segunda posición en la temporada regular. A todo el mundo le gusta tener la ventaja de local", comentó.

Felicitó al cuadro de Plaza, para el que siempre tiene buenas palabras: " Jugó muy duro durante la temporada y como dije antes del partido, merecen estar entre los mejores ocho equipos en la Euroleague. Jugaron un muy buen partido esta noche [por ayer]".