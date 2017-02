Okouo, preparado para lo que surja: "No tengo prisa"

Despacito y con buena letra, Viny Okouo (Brazzaville, República del Congo, 1997) se abre hueco en la primera plantilla del Unicaja. Llegó en 2013 y su evolución, previo paso por el Clínicas Rincón, es evidente. Actúa como tercer pívot del equipo, por detrás de Alen Omic y un Dejan Musli que, como reconoce, actúa de profesor. "Me ayuda con muchas cosas. A veces estamos entrenando el poste bajo, por ejemplo, y me dice que haga una u otra cosa y no hay problema. Intento siempre aprender, porque tanto él como Omic son jugadores que cuando les das la bola meten canasta igual que frenan al rival", alaba.

Joan Plaza dejaba entrever en la previa que varios con menor cota de protagonismo tendrían su momento. En un partido contra el Barcelona que se prevé de mucha guerra contra Tomic y Faverani no se puede descartar su aparición. Él es paciente. Así lo refleja, más cuando el técnico ha afirmado en muchas ocasiones ser injusto con él: "Yo sé que quiere darme minutos, pero no es que sea complicado, simplemente hay partidos en los que tengo que jugar y otros donde no. Hay equipos con mucho nivel ya sea en Eurocup o en ACB y lo que buscamos es ganar, así que entiendo que no juegue siempre. No tengo prisa, yo soy joven y sé que Plaza me dará minutos cuando él vea que necesita ponerme". También sirve de mucha ayuda tener a su lado a alguien como Boni N'Dong cada día. "Es una figura muy importante. Me ayuda mucho tanto en la pista como fuera. Fue un gran pívot que estuvo en buenos equipos y nos ayuda un montón".

Más allá del papel que pueda jugar, el congoleño siente que su equipo llega en su mejor momento: "Ahora nos encontramos muy bien. No hay lesiones, acabamos de ganar a un gran equipo como el Madrid, así que tenemos mucha confianza". Delante, el Barcelona. Mantiene la unanimidad de la plantilla. La presión está sobre los hombres de Bartzokas. "Ahora mismo están mal, pero eso no significa nada. Tienen una gran plantilla de unos 17 jugadores y son uno de los favoritos. Hay que intentar ir a competir. Podemos ganar a cualquiera si estamos juntos y jugamos al 100%. Además, el Barça es favorito porque están por encima de nosotros en la tabla, así que da igual que estén mal o no. Hay que competir como hicimos contra el Madrid", asevera un Viny Okouo que aguarda para lo que sea necesario.