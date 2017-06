Omic y Nedovic se marcharon tocados

Problemas dentro de los problemas que ya procura el balance en la serie. Alen Omic acabó viendo gran parte del partido sentado en el banquillo con hielo aplicado en el hombro izquierdo. A priori, algo no muy preocupante, pero con menos de 48 horas para recuperar, cualquier contingencia puede derivar en una tesitura complicada. Igualmente, Nedovic abandonó el pabellón con su maltrecho tobillo dolorido y aseguró que se encontraba "regular" pensando en la cita de mañana.

El pívot bosnio ya se presentó en el choque con molestias en dicha zona. El encuentro de ayer le llevó a exponer sus dolores más de la cuenta y ello le acabó pasando factura.

Si va a más, Plaza tendría serios problemas para configurar el juego interior de su equipo, que ha sido uno de los talones de Aquiles en esta serie y un problema recurrente durante el curso. Comoquiera que Dejan Musli no está atravesando su mejor momento de juego y este tipo de encuentros le vienen muy grande al joven Viny Okuo, se hace perentorio que Omic llegue al encuentro de mañana en las mejores condiciones posibles para afrontar el win or go home en el Carpena. Lo de Nedovic no es nuevo, el último tramo de competición lo está jugando sin estar al 100%.