Omic: "Este equipo es muy bueno"

Alen Omic (Tuzla, 1992) es el nuevo refuerzo del Unicaja para el juego interior. Añade altura y calidad en el poste bajo al equipo de Joan Plaza, que tiene lagunas en varias posiciones, una de ellas en el juego interior. Llevará el dorsal 92 en honor a su año de nacimiento. El 23 que había llevado en toda su carrera lo tiene Jeff Brooks.

"Estoy aquí para ayudar a este equipo, conozco muy bien la Liga y vengo a dar mucho por mi nuevo equipo. Me gusta Málaga, es una gran ciudad, he estado tres días aquí y ya veo que mi equipo es muy bueno. Voy a dar lo mejor para ayudar al equipo. Tampoco voy a llegar y cambiar todo, vengo a ayudar en todo lo posible, pero sólo llevo tres días. Será un proceso. Me iré adaptando al grupo", explicaba el gigante esloveno (2.16 metros).

"Jugué muy, muy bien en Gran Canaria. Después firmé un contrato muy rápido en Efes, porque Perasovic me llamó para firmar. No lo pensé mucho, él vive cerca de mi país, habla mi lengua. En 24 horas firmé con el Efes. Después estuve selección nacional, dos meses. Después perdí un mes, necesitaba tiempo para ver y adaptarme y reiniciar la temporada. Empecé muy, muy bien, mis primeros partidos en Liga turca fueron muy buenos. Pero empezó en la Euroliga y mis minutos no correspondían alo que yo estaba haciendo. Juegue tres o 30 minutos mi idea es darlo todo", decía Omic, que reconoció que habló con dos ex jugadores cajistas, Jayson Granger y Zoran Dragic, compañeros en el Efes y la selección eslovena, antes de venir: "Jayson y Zoran me dijeron que es un muy buena ciudad y muy buen club. Hablé sobre entrenamientos, staff, entrenador... Ambos me dijeron que todo muy bueno. Quizá Jayson me dijo que aquí iba a entrenar más y más duro. Allí jugamos tres partidos por semana y aquí dos partidos, tendremos que entrenar mejor, más exigentes".

Sobre sus posibilidades de continuar el año que viene, Omic fue claro. "No lo sé, ahora miro estos meses. Tengo contrato con Anadolu. Después de eso, veremos. Vengo para jugar más minutos. Y, si puedo, intentaré ir a la NBA si juego excelente", afirmó, al tiempo que dijo que puede formar una buena pareja con Musli: "Le conozco muy, muy bien. Es un buen jugador, daremos el máximo. Queremos llegar lejos en la Eurocup, hacer lo mejor en la Copa y en la ACB. Buena pareja interior".