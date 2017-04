"Omic y yo nos hacemos mejores"

Dejan Musli (Prezen, 1991) fue elegido mejor pívot de la Eurocup pero no pudo jugar la final. Dice que la disfrutó y la sufrió desde fuera. Ante el Tenerife ofreció señales de que está bien, de que puede ofrecer un plus en el tramo final de la temporada. Analiza lo que ha pasado, lo que viene en el tramo final. Y también expone su deseo de continuar. Hay una opción recogida en el contrato para seguir.

-¿Cómo se encuentra tras esa lesión de tobillo?

-En los últimos siete días entrené el 100% con el equipo, 5x5 y con contacto. Ahora mejor, pero necesito un tiempo para jugar a mi mejor nivel.

-¿Fue muy frustrante no jugar la final de la Eurocup?

-Los primeros dos partidos sí. En el tercero cuando estaba en el banquillo no jugaba pero estaba cerca del campo, podía saltar, chillar al lado de mis compañeros. No podía jugar, pero sentía que les podía dar energía. Igual no ayudé (risas), pero sentí que ayudaba.

-Al menos le queda el consuelo de haber sido elegido mejor pívot de la Eurocup.

-Es un reconocimiento de la temporada. Es una mala suerte, esta lesión ha sido mala suerte. Para mí es lo peor, pero eso es pasado y no pienso más. Lo más importante es que cogimos el trofeo. Fue malo porque siempre quiero jugar, pero siento el título mío también. Ayudé hasta llegar a la final.

-Se le vio emocionado en la celebración.

-Cuando me senté en el banquillo sentía como si podía jugar y lo víví igual. Igual si el entrenador me llama para jugar formo un lío (risas). Me había vendado y todo por si hubiera sido necesario por alguna urgencia. Hablamos con el doctor y con Mario. Eran cuatro semanas, lo intentamos en tres pero fue imposible. No sé cómo si hubiera jugado bien, pero yo me sentí parte del equipo.

-¿Sigue con hambre el equipo para llegar lejos en la ACB?

-Sí, seguro. Puedo hablar por mí, pero creo que es el feeling de todo el equipo. A mí no me gusta pensar en el futuro. Yo sólo miro contra el Barcelona, quizá Manresa. Pero voy paso a paso. Si podemos estar entre los primeros cuatro tenemos factor cancha y sería más fácil avanzar. Pero ahora es el Barcelona. Si vamos ganando estaremos entre los cuatro mejores. Llevamos más tiempo jugando y lo puedes ver desde fuera. Ahora sabemos leernos unos a otros, los movimientos del compañero. La química es mucho, mucho mejor. Al principio de la temporada había seis jugadores nuevos y es difícil hacer magia y jugar de memoria rápido. Ahora eso ya lo tenemos, el conocimiento de los demás. Somos un gran equipo, ganamos la Eurocup pero esto no se ha acabado. -Se ve al equipo disfrutar. 11 jugadores anotaron y 11 jugadores dieron alguna asistencia ante el Tenerife.

-Claro, ése es el objetivo. Pero tienes que fijarte también en la defensa. Hemos bajado mucho la media de puntos de los rivales, casi a 70 en los últimos meses. Esa química es, por ejemplo, saber quién está en el triple, quién corta por la línea de fondo... Nos conocemos mejor y disfrutamos.

-¿Cómo de importante es para un pívot pasar bien el balón?

-Intento liberar espacio. Cuando un pívot puede pasar el balón es bueno para él y bueno para el equipo. Disfruto muchas veces. Boni [Ndong, que está cerca de la conversación] me dice muchas veces que no pase el balón y que me juegue el uno contra uno (risas). Pero yo disfruto pasando el balón.

-Van a Barcelona.

-El Barcelona es el Barcelona. Tuvo muchas lesiones y no juega como quieren, pero es un gran equipo y muy buenos jugadores juegan allí. Volvemos a intentar ganar este partido.

-Enfrente tendrá a Tomic.

-Es uno de los mejores pívots de Europa. Es muy buen jugador, juega muchos años aquí y en Euroliga, sólo puedo decir lo mejor de él. Es difícil defenderle. Juega para él, pasa, poste bajo, tiro de media distancia... Con este pívot es difícil de jugar.

-¿El partido de Copa les hizo madurar?

-Quizá nos hizo madurar, sí. Cogimos la Eurocup con muchas ganas y ahora estamos con confianza, jugaremos muchos mejor.

-¿Es éste el mejor equipo en el que ha jugado?

-Creo que sí. Sí, seguro. Tenemos jugadores serbios, eslovenos, Estados Unidos... Más buenos españoles. Siempre estamos juntos, hay buena química. Yo paso tiempo con Jamar, con Oliver... Sobre todo con Nedovic y Omic. Es un poco más difícil porque todos los jugadores tienen familia, hijos, y yo estoy solo. Siempre estamos juntos. Mis padres y mi hermana han estado aquí, pero es diferente cuando tienes pareja o niños. Pero paso mucho tiempo con ellos, vamos a comer o a tomar un cafecito allí en la Calle Pacífico, donde vivo.

-¿Qué importancia ha tenido Omic en la mejora del equipo?

-Fue muy, muy importante. Tiene mucha energía, es muy equilibrado porque aporta atrás y adelante. Nos ayudamos mucho. En los entrenamientos nos pegamos fuerte, pero los dos sentimos que nos hacemos mejores uno a otro. Hay muchos partidos y muchos minutos para jugar, no hay problema. En Europa se juega 20, 22 o 25 minutos. Hay pocos que juegan 30 o 35. Para mí y para el equipo es mejor tener a Omic.

-Tiene un año más opcional de contrato. ¿Le gustaría seguir?

-Claro que sí. Ahora con el título, jugar la Euroliga... Claro que sí. No hemos hablado, no me dijo nada mi agente. Pero el Unicaja como club y Málaga como ciudad son perfectos para mí. Aunque no pienso en eso ahora, sólo en el Barcelona.