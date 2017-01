Omic se interesa por Málaga

Las posibilidades de que Alen Omic acabe en el Unicaja siguen intactas. Sería siempre en forma de cesión, dada la inversión de 400.000 euros que el Efes hizo en él después de dejar buenas vibraciones en el Herbalife. El acuerdo con el jugador no es el problema. Son las negociaciones con la entidad turca por definir el porcentaje de salario que corresponderá pagar a cada equipo lo que atrasa la llegada del acuerdo. De hecho, el pívot de 2.16 metros abordó esta oportunidad que le surge en una entrevista concedida al periódico esloveno Siol.

"Si esto ocurre, probablemente iré allí este mes. De lo contrario, me quedaré en Turquía hasta el final de la temporada. Veremos lo que ocurre. La alternativa es continuar aquí y entrenar duro para esperar la oportunidad", apuntó Omic sobre su posible préstamo.

El pívot es uno de los descartes habituales de Velimir Perasovic en sus convocatorias ligueras debido a la obligación de contar con un mínimo de jugadores turcos en sus filas en cada partido. Sólo ha jugado cinco partidos en lo que va de competición, en los que promedia 8.6 puntos y 6.2 rebotes. El último, un 13 de noviembre frente al Buyukcekmece. Tan sólo en competición continental ha contado con oportunidades, aunque todas con un papel residual: sólo ha contado con ocho minutos de media en 17 partidos, con 2.9 puntos, 1.5 rebotes y 2.4 de valoración. "En los dos últimos partidos de la Euroliga he jugado algo más, pero un jugador joven necesita jugar un par de partidos por semana. Así podré evolucionar. La gente joven necesita minutos. Con dos partidos no tienes problemas con autoestima. No busco nada especial, sólo estar en la rotación. Tengo que ser paciente y esperar mi oportunidad. Como un león estaré preparado en cuanto llegue, porque estoy trabajando duro. En cada entrenamiento llego una hora antes y me quedo una hora más entrenando cuando acabamos. Trabajo un mucho para mejorar mis carencias", apuntó.

No obstante, hay algo que preocupa a Omic más allá de su falta de oportunidades. Es la inseguridad que se vive en las calles de Estambul debido a la ola de atentados que azota a la ciudad turca, además del golpe de Estado que se vivió el pasado mes de julio: "Estas cosas no ocurren en España, donde puedes llevar una vida tranquila de sol y playa. La verdad es que estoy preocupado por todos estos ataques terroristas. La gente dispara, pone bombas… Siempre estoy asustado cuando conduzco hacia el entrenamiento, porque no sabes qué puede ocurrir. Antes de los partidos hay cientos de policías y guardias de seguridad. Estas cosas se te quedan grabadas y dan mucho que pensar. Esto no pasa en España. Si soy sincero, tengo miedo cuando voy a algún sitio, así que a veces prefiero no salir".

Aun así, para que Alen Omic se vista de verde hay que abrir hueco salarial. La dirección deportiva sigue buscando acomodo a Hamady N'Diaye, que no ha cumplido con lo esperado después de paralizar otras alternativas a Trevor Mbakwe para esperar a su llegada desde Filipinas. Frente al Betis jugó siete minutos y contra el Cedevita nueve, relegado en la rotación en favor de un Jeff Brooks fuera de su posición habitual. Las cualidades tan específicas que atesora limitan su mercado, aunque podría tener ofertas de Asia.