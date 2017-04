Omic llega en momento y forma

El plan Dubljevic dio resultado en el Martín Carpena. Después de sufrir contra el montenegrino tanto en ACB como en el primer partido de la final de Eurocup, Alen Omic acabó imponiéndose para asegurar la pintura del Unicaja. Desde que Dejan Musli cayera lesionado y sembrase la duda sobre la seguridad del equipo bajo el tablero, el esloveno ha ido creciendo enteros para ser un seguro contra el Valencia Básket.

Desde el esguince de tobillo de Musli, el paso adelante dado por Omic se resume en los datos que ofrece en estos cuatro últimos cinco choques sin el serbio. En ellos promedia 11.7 puntos, 8.5 rebotes y 16.5 de valoración en 27 minutos, por los 15 que había venido jugando de media con su buen amigo en la cancha. Fueron 13, y como alternativa mantuvo números algo más discretos con 4.6 tantos, 3.8 capturas y 5.7 créditos por partido.

La confianza en él es máxima para el encuentro definitivo del miércoles (20:30) en La Fuente de San Luis. Cuando tocó tirar de físico en el duelo con Dubljevic hizo valer sus 2.16 metros y presagiaba "que será lo mismo", después de "un gran partido" muy "parecido al primero, con mucho contacto cercano a la falta". Incluso se retiró varios minutos tras un importante golpe en el ojo propinado por Oriola en la lucha por el rebote.

Viny Okouo volverá a ser su refresco el miércoles tras dejar unos ocho minutos a buen nivel en el Carpena. Y es que quien apunta a que no estará es Dejan Musli, a pesar de que sus sensaciones en los últimos días habían sido buenas. En el Media Day ofrecido por el club se le vio más cómodo y durante los entrenamientos había empezado a trotar, pero Joan Plaza quiso descartar su presencia en el banquillo de La Fonteta. En sala de prensa avanzó que "no voy a jugar con la salud de nadie" y que "al menos debería realizar dos buenos entrenamientos", siendo más tajante al afirmar que "si los médicos no me autorizan no voy a hacer nada". Su participación en la finalísima, por tanto, depende de lo que haga desde hoy en la primera sesión del equipo hasta el mismo día del encuentro. Por lo pronto, Plaza es "francamente pesimista" con el serbio.