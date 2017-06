Omic se deja querer y apunta a la voluntad del Efes

Alen Omic ha dejado huella en vestuario y afición por su carismática personalidad. No se vería con malos ojos la continuidad del esloveno, pero el escollo económico de su contrato con el Anadolu Efes es demasiado importante. Él, por lo pronto, se limita a pedir un tiempo muerto: "La semana que viene me iré a Eslovenia y me tomaré 20 días de vacaciones. No quiero hacer nada, ha sido una temporada demasiado larga".

El pívot también ha quedado prendado de la ciudad y se despidió del Carpena visiblemente emocionado entre la ovación del cajismo. Por ello se deja querer. "¿Por qué no quedarme? Málaga es una gran ciudad, con una gente fantástica, tenemos un buen staff, un buen entrenador, todo es genial aquí", señalaba Alen Omic. Por su inseparable Dejan Musli, que hablaba de "los chicos balcánicos", adelante con ello.

Por lo pronto se tomará ese merecido descanso, aunque reconoce que "hemos tenido algunas palabras sobre si pudiera ir a la Summer League y quizá tenga alguna oportunidad para ir con los Clippers". Su situación no se espera que se mueva, no obstante, hasta principios de julio. "Como en un mes recibiré una llamada y ahí me dirán si me quedo en el Efes o aparece otra cosa", admite el esloveno.