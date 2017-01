Omic viene y cambia la plantilla

El Anadolu Efes lo comunicó a primera hora de la mañana. El Unicaja esperó a la finalización del partido ante el UCAM Murcia para oficializar la cesión de Alan Omic hasta final de temporada. Un refuerzo de campanillas para la segunda mitad de temporada, en la que se juegan los garbanzos. En el próximo mes se determinará la posición en el Top 16 y se jugará la Copa. El Unicaja blinda el juego interior, algo desangelado por las bajas prestaciones de N'Diaye, le pone mayor competencia a Musli y, aunque su perfil tiene ciertas similitudes con el serbio, ofrece una alternativa que, en ciertos aspectos, puede mejorarle. Es una indudable adición de calidad a la plantilla aunque se pierde la capacidad intimidatoria que, en un principio, se quiso tener con Mbakwe y que se buscó con N'Diaye, al que aún no se ha encontrado salida. Plaza dijo ayer que no le consta que vaya a salir. Un perfil de tipo atlético que no es el de Omic, que ofrece calidad en el poste, capacidad de pase y tiene puntos. El año pasado fue escogido en el quinteto ideal de la Eurocup, en la que promedió 14 puntos y 7.8 rebotes. Conoce bien la competición europea, en la que podrá jugar a partir de la próxima semana, en la visita a Valencia. No puede ser inscrito aún para este miércoles, en el duelo ante los taronjas en el Carpena. Y en la Liga Endesa también brilló a las órdenes de Aíto con el conjunto canarión, lo que le valió la inversión de 400.000 euros por parte del equipo turco.

Omic llega cedido hasta final de temporada. Aterriza hoy a Málaga y portará el dorsal 92, el año de su nacimiento. El Unicaja aporta una parte de la ficha que le queda por percibir (firmó por 550.000 euros netos este año y su ficha sube en el siguiente) en este ejercicio, el resto corre por parte del Efes, que quiere un pívot de mayor nivel físico, lo busca en el mercado para llegar a las eliminatorias de la Euroliga.

Así las cosas, cambia la configuración de la plantilla cajista, que añade talento. La idea primigenia era buscar un jugador más atlético, que permitiera defender lejos y con pequeños. En ciertas circunstancias N'Diaye lo ofrece, pero penaliza demasiado

"Cuando vea a Omic aquí después de la revisión diré. La sensación es que se trata de alguien que también nos planteamos fichar en verano, tengo que admitirlo, que se puede complementar con la gente que tenemos y cuenta con un nivel de actividad que nos ayudaría y me daría con un canto en los dientes si rinde como el último esloveno que tuve aquí [en relación a Zoran Dragic]. El año pasado jugó a gran nivel, con muchos minutos, y esperamos que sea capaz de continuar su progresión con nosotros y mejorar nuestras carencias. Intentaremos sacarles el mejor rendimiento cuanto antes, aunque no jugará el miércoles, pero sí con el Zaragoza", analizaba Joan Plaza, que recalcaba que "no tengo constancia de que la llegada de Omic tenga que ver con la salida de N'Diaye. Se ha precipitado porque Efes quería utilizar su salida para dar entrada a otro y no sé lo que va a significar. Para mí sería un lujo mantener a jugadores que nos ayuden incluso para entrenar. Mira a Juanjo García, que tiene una actitud brutal. Pero será el club el que marque las pautas. No nos hemos planteado nada con Viny. Tiene que coger la estela de Alberto, que siempre es el tercer base y los números no dicen eso. No miro el carné de identidad. Si está bien y nos va a ayudar me da igual venga quien venga. Ha jugado mejor y seguirá su progresión. Los partidos son los entrenamientos para él. El año que viene habrá que plantearlo de otra manera".