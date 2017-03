El Unicaja se vuelca con "Proyecto Hombre"

El Pabellón de Los Guindos albergará durante las próximas semanas una serie de entrenamientos con un grupo de "Proyecto Hombre", dentro del programa One Team. A través de ejercicios y juegos se intentará afianzar valores como la confianza, el trabajo en grupo, la seguridad en el compañero... En definitiva, una labor que hace que estas personas vean cómo un entrenamiento le puede ayudar en su día a día para que les de motivación para seguir adelante y una mayor calidad de vida. El programa ha comenzado ya y tiene una duración de 10 semanas en las que se trabaja con el mismo grupo de personas.One Team, un proyecto a nivel europeo que tuvo en Málaga uno de sus puntos de partidaEl Unicaja es uno de los 8 socios fundadores de este programa One Team, que ya cuenta con 28 clubes de Euroliga y Eurocup desarrollando sus propios proyectos. Esta campaña se une a la ya histórica que desarrolla el club desde principios de los años 90, "El Deporte es Vida", que es referencia a nivel regional y nacional sobre el trabajo y el compromiso social del deporte.Durante estos años han sido muchas las asociaciones que han contactado con el Unicaja para poder entrar en este proyecto One Team de la Euroliga, que buscan dar una visión distinta a colectivos que tienen problemas como por ejemplo la aceptación o reinserción social. Hemos trabajado con Proyecto Hombre y con la ONCE, con la que se puso en marcha el proyecto del baloncesto para invidentes.One Team es el programa de responsabilidad social corporativa (RSC) de Euroleague Basketball, apoyado por Turkish Airlines como Patrocinador Fundador de One Team y con la colaboración de Special Olympics como Proud Partner. Utiliza el baloncesto para lograr un impacto social real en nuestras comunidades. Con un modelo innovador de interconexión en todo un continente, la Euroliga de Baloncesto y sus clubes han desarrollado un completo programa de RSC que reúne las actividades de cada equipo de forma integrada e impactante, trabajando bajo el tema de "integración comunitaria". Cada club participante desarrolla un proyecto específico de One Team adaptado a sus propias necesidades comunitarias para beneficiar a grupos en peligro de exclusión debido a problemas como abuso de sustancias, discriminación de género, discapacidad física o intelectual. Desde su fundación en 2012, el programa One Team ha alcanzado ya directa e indirectamente 12.000 participantes a través de sus diversos proyectos de equipo.