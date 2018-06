Opción en la mesa de LF2 para el Unicaja

Hace unas semanas que el baloncesto femenino malagueño vivió un pico de éxito con el ascenso del ASISA Alhaurín de la Torre a la Liga Femenina 2 en una fase final celebrada en Los Guindos. El club alhaurino acelera en la logística y ya cubre prácticamente el mínimo económico planteado para salir en la categoría de plata del baloncesto nacional. Hay ilusión en el club, que ya ha recibido el respaldo explícito del Ayuntamiento y espera recabar también el de empresas privadas.

Pero puede no estar solo en la Liga Femenina 2. El Unicaja quedó segundo en esa fase y adquirió así opción preferente en caso de renuncia de algún equipo. Hay 28 clubes en la categoría, divididos en dos grupos de 14 que más tarde se cruzan para ascender y no bajar. Y el Distrito Olímpico de Madrid y el Club Joventut Les Corts de Barcelona ya han comunicado su intención de no salir la próxima temporada en la categoría. Es una coyuntura complicada porque hay viajes largos, que se intentan atenuar con la división geográfica.

El Unicaja está ahora mismo enfrascado en la planificación del equipo masculino, que absorbe la atención de la cúpula. Pero también se atiende al equipo femenino, que está en una disyuntiva. Esperar un año más en Primera Nacional dejando madurar al jovencísimo grupo que ha entrenado Lorena Aranda o acometer el ascenso, lo que implicaría tener que reforzarse y, lógicamente, más gastos en todos los sentidos. A la Federación, lógicamente, le seduce tener una marca como Unicaja compitiendo en la Liga Femenina 2. El Valencia Básket, por ejemplo, logró este año el ascenso a la Liga Día. Los dos últimos de cada grupo de 14 descienden a la Primera Nacional. Queda la opción de que el Unicaja mantenga ahí un equipo filial en el caso de que acometa el ascenso.