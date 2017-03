Optimismo moderado con BrooksLa mejor versión de Dani Díez

Jeff Brooks asustó al final del primer cuarto. En una pelea por el rebote se dobló ostensiblemente su tobillo derecho. Los gestos de dolor eran evidentes. Se retiró cojeando y no volvió a jugar, lo que obligó a Carlos Suárez a estar el resto del partido en pista.

Tras el partido había optimismo moderado sobre la posibilidad de que Brooks jugara en Múnich el próximo miércoles. "Aún es pronto para el miércoles. Tiene ganas y me ha dicho 'tranquilo, coach, jugaré el miércoles como sea'. No sé si podrá la ilusión o el dolor", eran las palabras de Joan Plaza tras el encuentro. También sus compañeros, como Suárez y Díaz, hablaban de que veían al italoamericano con buenos ánimos para recuperarse.

El jugador pasará más pruebas esta mañana en Málaga. Habrá que esperar a cómo pasa la noche y cuál es la inflamación. No trabajará seguramente este lunes y se intentará apurar para el miércoles. Todo el plantel es consciente de que es un partido trascendental el de Múnich y la capacidad atlética de Brooks se antoja muy necesaria para competir con la plantilla profunda del Bayern. En su línea ascendente, Brooks ha adquirido mucho peso en el equipo en los últimos meses. Su minutaje ha ascendido hasta casi igualar el de Carlos Suárez.

"Es un gran chico, generoso, con corazón, un niño grande. No he perdido la esperanza y no tiro la toalla con Dani", decía hace pocas semanas Sergio Scariolo sobre Dani Díez, al que ha tenido dos veranos en las primeras semanas de trabajo de la selección. El alero madrileño no está evolucionando como se esperaba hace año y medio y se apostó por él. En una temporada grisácea, el alero madrileño ofreció su mejor versión. Batió su récord de anotación (17 puntos) con la camiseta del Unicaja y se reivindicó en un momento de la temporada en el que estaba al fondo de la rotación. Su impacto en el partido fue grande.

"He tenido confianza, he sacado faltas fáciles al principio y me ha salido un buen partido. Es cierto que hemos tenido desconexiones. Se han acercado y ha peligrado el triunfo, pero ganar aquí es muy importante", decía Dani Díez en Cope Málaga, donde se quitaba importancia y apelaba a la importancia del grupo y del partido a jugar en Múnich", La principal batalla es el miércoles, es el partido, hemos trabajado para partidos como éste. Vamos a por ellos y a ganar por la afición. Hicimos un gran partido contra el Bayern en casa, dominando todo el encuentro. Ellos aprietan mucho, pero hemos ganado partidos complicados".