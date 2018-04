Paciencia con Shermadini y Brooks

Podía esperarse algún cambio en la lista de jugadores activos en el Unicaja para esta jornada de la Liga Endesa, pero no ha sido así. Giorgi Shermadini ya trabaja en el parqué del Carpena con sus compañeros, pero no lo ha hecho aún con contacto. Su participación se limita a ejercicios de cinco contra cero, no se ha metido en dinámica de entrenamiento de exigencia, algo que ocurrirá esta próxima semana.

El miércoles que viene se cumplen ya dos meses del último partido de Shermadini, que fue en Belgrado el 2 de marzo cuando ya tenía la fractura por estrés en un dedo del pie. Se le diagnosticó a su regreso a Málaga. Parece complicado que reaparezca en un partido de la exigencia del siguiente domingo en Las Palmas, así que igual la visita del Tecnyconta el próximo 12 de mayo puede ser una buena ocasión si todo evoluciona bien.

Igualmente, hay prudencia con Jeff Brooks. "No ha entrenado, no porque no pueda sino porque por precaución hemos intentado hacer todas las pruebas necesarias para descartar que pudiera repetirse el último episodio. Para descartar problemas cardíacos ha estado utilizando unos holter que nos permiten asegurar que fue lo que fue, un tema puntual", explicó Joan Plaza sobre él. Trabajó el americano levemente en la sesión de ayer, pero en principio podrá jugar mañana ante el Bilbao. Las pruebas han resultado tranquilizadoras.