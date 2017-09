Palo y zanahoria para Dejan Musli

Con Fogg y Smith fuera, el nombre de Dejan Musli se hizo con el monopolio en el capítulo de salidas. El interior balcánico tuvo un pie dentro y otro fuera, pero finalmente todo indica cumplirá el año de vínculo que le resta.

Su lesión ante el Lokomotiv Kuban le hizo no carburar en la recta final, lo que opacó su notable rendimiento inicial. No duda Plaza de su talento, aunque le escama la diferencia de sus réditos en cada lado de la pista. "Él es una persona que tiene una gran lectura del baloncesto, de tal manera que un movimiento o un sistema él puede romperlo porque cree que está en condiciones de romperlo o porque cree que es mejor romperlo en ese momento. Estamos de acuerdo que eso has de negociarlo con los jugadores y no ser un tío muy cuadrado. No puede ser de que cada diez veces lo haga nueve. Lo puede hacer una y no nueve. Estamos en ese proceso", explicó.

Con su continuidad casi asegurada, el técnico le invita a luchar por un puesto en una posición de cinco que roza el overbooking: "Estoy básicamente contento con su actitud, es la que le pedimos, que esté al máximo, que procure ser fiel al guión de partido que hemos dado. En lo demás siempre he dicho que quien se lo merece en mi equipo, sea Dejan o sea quien sea, va a acabar jugando".