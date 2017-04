El Rio Natura tuvo un gesto caballeroso antes del partido con el Unicaja. Como manda la tradición, tocó pasillo al equipo rival porque éste había ganado un título en el partido anterior al enfrentamiento. Hubo también ovación del Fontes do Sar al equipo malagueño. También se reconoció a Adam Waczynski, que no tuvo piedad de su ex compañeros y metió dos triples importantes.