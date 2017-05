Pendientes de 'Nedo'

Por las manos sanadoras de Nemanja Nedovic pasa mucho de lo que haga este Unicaja en las semifinales del play off. Anda aún tocado del choque con el Iberostar Tenerife, de una acción que le causa indignación cada vez que la recuerda. Cayó tras tiras sobre White y se dobló el tobillo, pero la decisión de los árbitros fue pitarle técnica. "Por el flopping no pude entrenar ni hoy ni ayer, no tengo comentarios", decía mordiéndose la lengua.

La valoración del serbio sobre su articulación es que está "regular", pero espera "llegar bien" a esta noche. El arranque de la eliminatoria ante el Real Madrid es una cita ineludible para cualquiera. Tras ser resolutivo ante el Iberostar Tenerife, Nedo va mentalmente a tope, en el mismo estado que ve al Unicaja: "Todos los jugadores quieren jugar partidos en semifinales contra equipos como el Madrid, pero no tenemos presión. Hemos hecho ya un buen trabajo esta temporada y eso no significa que vayamos a ir sin ganas de ganar. Cuando estás un poco más relajado juegas mejor y yo quiero que todos disfrutemos de esas semifinales".

Lejos de venirse abajo, el Unicaja firma un balance de 12 victorias y sólo dos derrotas desde que levantó el trofeo de la Eurocup. No ha habido ápice de relajación, y eso, dice Nedovic, "es muestra de carácter": "Tenemos hambre. Todo equipo tiene hambre de hacer algo grande en la ACB. Ahora tenemos la oportunidad y creo que no la vamos a dejar escapar".

A pesar de caer a la primera en la Final Four de la Euroliga, el escolta cajista ve al Real Madrid con recelo. "No han hecho una buena Final Four pero están jugando muy bien, están acostumbrados a jugar semifinales y finales en ACB y vamos allí a competir". Por ello, el conjunto blanco es "el favorito. Son los primeros de la Liga, de la Euroliga. Tienen jugadores en cada posición de muy alto nivel, son los claros favoritos", sentencia, e insiste en que "no puedes relajarte contra ellos, te pueden matar en un cuarto".

El balance entre ambos este curso es 1-1. Se ganó en el Carpena antes de la Copa. Para Nedovic, nada que ver: "Somos diferentes ahora, nosotros y el Madrid. Por supuesto mejores. Y creo que veremos un partido diferente". Eso sí, a fe no le gana nadie: "¿Soñar con la final? Sí, ¿por qué no?".