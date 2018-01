Pensando en mañana mirando al sábado

Joan Plaza estaba tras el encuentro satisfecho por el triunfo, pero no del todo. "Estoy contento por ganar, creo que hemos sido capaces de hacerlo sin tener un buen porcentaje en triples. Aun así hemos defendido a gran nivel, contra un equipo como Valencia al que hemos dejado en 67 puntos. Fue un gran trabajo detrás, defensivo, con el rebote defensivo siendo más sólidos. A pesar de ese mal porcentaje en tiros de tres muchos han sido correctos, pero un 27% el porcentaje se hace difícil porque hay que hacerlo muy bien para ganar a un equipo con la capacidad y talento de Valencia", analizaba Plaza.

El técnico catalán, de todas formas, llamaba a la cautela: "Ganas tres cuartos, el balance y una valoración de ambos equipos que no sirve para nada, cuando luego en la pista puedes estar afortunado o no. Hemos quitado la primera piedra del camino, hemos de estar satisfechos pero también conscientes de que podemos jugar mucho mejor que hoy. Cabeza fría y vamos a por ello. Era un partido difícil, por el poco tiempo de descanso y lo hemos podido resolver. El otro día una de las cosas que no logramos en ese balance que intentamos tener, en Bilbao hubo menos tiros interiores de lo habitual. Sin embargo, tiramos demasiado de fuera en tiros cómodos. No puedes recriminar casi nada, pero hemos de tener ese balance", decía Plaza, que estaba más satisfecho tras lo de ayer: "A pesar del triple, hemos persistido y hemos tenido mejor rendimiento interior. Alguien hace unos días me preguntaba cómo un equipo como nosotros teníamos el porcentaje de Bilbao. Hay veces que no lo gobiernas tú mismo. Hay equipos que generan esos tiros y esa libertad a la que no estás acostumbrado hace que tires peor. Cómo puede ser que seamos el mejor equipo en tiros libres de la ACB, pero otros días hemos tenido un porcentaje nefasto. La raza humana es así. Hay un momento en el que se estresa, pero la calidad y el tirador es el mismo. Es la desgracia o gracia de ser un ser humano".

Era un partido difícil y hemos quitado la primera piedra del camino

"Estoy feliz pero lo que no quiero es hacer nada excepcional. Todo el mundo sabe lo importante que son los partidos. Una de las cosas que hemos reconocido es que aprendimos de los errores en Madrid y Valencia, donde quisimos administrarnos", contextualizaba Plaza sobre la mejora del equipo: "No sabemos hacerlo así que vamos a tope. El partido de Euroliga es importante, un rival directo y quien diga lo contrario no lo conoce, pero el partido del sábado ante Monbús es capital. No vamos a reservarnos. En mi caso no condiciona jugar contra el mismo rival. Cuando vas a preparar la semana, lo haces pensando en todo el menú. Incluso a la hora de hablar con los jugadores no sabes qué énfasis poder. no quiero administrarme".

"Hay una mejoría colectiva", decía el entrenador catalán: "Si miramos desde el CSKA, la sensación ha cambiado porque creo que está todo mucho más específicado, lo que ha de aportar cada uno. Los jugadores son conscientes de la importancia de jugar la ACB, del partido del sábado, pero también que estamos jugando en la Euroliga a gran nivel. Estamos con una dinámica ilusionante en la Euroliga y los jugadores no quieren perderla. Sería bonito ganar, pero hemos de ser listos y hasta un punto pragmático para llegar bien el sábado. Hemos de ser pragmáticos el jueves".