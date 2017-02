Pesadilla Navarro

Juan Carlos Navarro, mito del baloncesto español, jugó su primer partido oficial contra el Unicaja el 4 de enero de 1998. Fue en Ciudad Jardín, en una victoria catalana (78-86). Tenía 17 años y salió como titular. Jugó seis minutos y no anotó. Ya dos años antes en el mismo pabellón había dado alguna exhibición en un Campeonato de España junior, aún en edad cadete.

Navarro, 36 años, es hoy un hombre discutido en el Palau Blaugrana, aunque sigue siendo un jugador importante en la rotación de Bartzokas. Probablemente es el jugador más importante de la historia de la sección, el único que ha levantado las dos Euroligas del club. Su palmarés en azulgrana no resiste ningún parangón. Y el Unicaja tiene motivos para temerle, por más que esté en el crepúsculo de su carrera. Ha sido verdugo muchas veces, la última de ellas en aquella semifinal de ACB de 2015, cuando anotó el triple que decidiría el partido (tras seis segundos en la zona).

Y los números son devastadores. Navarro es el jugador que más veces se ha medido en la historia al Unicaja (69). Es el que más veces le ha vencido (50), el que más puntos le ha metido (775, con una media de 11.2 por encuentro). El que más faltas ha recibido (259), el que más asistencias ha repartido (145) y el que más triples le ha metido (101). En fin, la pesadilla más recurrente, con datos, que ha padecido el Unicaja en su historia. Se han cumplido recientemente 19 años de la primera vez que Navarro jugó contra el equipo malagueño. Y no ha dejado de fastidiar, dicho finamente. Aunque en alguna ocasión ha recibido los aplausos deportivos del Carpena al margen de las peticiones de marcha al teatro. Sólo una vez perdió Navarro un duelo a vida o muerte con el Unicaja. Fue en aquel partido de acceso a la Final Four de Atenas. Fuera en play off o en Copa del Rey, Navarro siempre venció al Unicaja.

"El equipo quiere dar un cambio, tenemos que dar un paso adelante. La gente está metida y con ganas de hacerlo bien, el entrenador y todos nosotros. Sería un punto de inflexión ganar, pero no podemos hablar más allá del viernes", reflexionaba ayer el de Sant Feliú de Llobregat sobre las opciones de su equipo ante el Unicaja. Más de una vez confesó Navarro que se sentía a gusto jugando en Málaga. Aquí ganó títulos, se divirtió y tiene buenos amigos malagueños. Desde su tutor en sus primeros años en Barcelona, Nacho Rodríguez, a sus compañeros en la generación de oro, Cabezas, Berni y Germán. Aunque esté mayor, nunca se fíen de Navarro.